1095 – Socialight

Os 300 de WS

O Jornal Conexão nasceu na cozinha d’O Papel. Até então colunista social (depois de iniciar como contador de piadas – para quem se lembra de “O Sovaco da Cobra”) deste periódico, Walter Silva se lançou no projeto independente e bem sucedido de ter um jornal próprio, com seu estilo, abraçando a high society local como foco de suas publicações. Na última semana, o Conexão completou trezentas edições de circulação. Uma vitória celebrada com amigos e convidados no Bar do Zé Docha, no Cantinho de Ouro, em grande estilo e com ótimas vibrações. O criador, sempre irreverente, fez questão de lembrar os co-irmãos e companheiros de caminhada. Lá estiveram o Fabrício Azevedo (Folha de Lagoa), o Junior Cabeleireiro, dr Fernando Caricati e sua sempre bela esposa Aninha, Marinho Amaral e a colunista Mariana Becker, de Divinópolis, que veio acompanhada de sua amiga Gabriela, especialmente para a comemoração. Nosso abraço fraternal e desejo de muito sucesso para você e para o Conexão, Waltinho.

Canções do Monte

O pessoal da Lagoacred promove eventos realmente sensacionais em termos de organização, decoração do ambiente e conteúdo oferecido ao público. A última empreitada aconteceu na sexta, dia 29, em Santo Antonio do Monte, quando talentos da terra se apresentaram no Sarau “Canções do Monte”, em comemoração aos vinte anos da cooperativa de crédito. A iniciativa, idealizada pelo presidente Nilson Bessas, encantou o público presente, com belíssimas apresentações musicais em diversos gêneros, do popular ao erudito. Apoiado pela Revista Ágora, da jornalista Patrícia Borges, com o patrocínio de diversas empresas locais, o Sarau foi uma noite de confraternização festiva com caráter filantrópico. Três entidades – APAE, SSVP e Associação Viver pra Valer receberam doações em dinheiro e mantimentos arrecadados como ingresso do evento. Presenças ilustres como a do ex-jogador Gilberto Silva e do chefe do departamento de Polícia de Divinópolis, delegado Ivan Lopes, endossaram a importância do evento. Responsabilidade social com promoção cultural. Gostinho de quero mais, com promessa de se estender a Lagoa da Prata no ano que vem. Excelente!

Festa do Chopp

A cada ano o pessoal da Loja Maçônica Luzes da Prata aperfeiçoa a festa e repete o sucesso. Desta vez não foi diferente. Um serviço excelente, com destaque para mesa de cantinho mineiro, que ofereceu diversas guloseimas como alternativa para o churrasco, sempre quentinho e no ponto. O chopp gelado e a animação do público, capitaneada pela excelente Banda RZ, garantiram o brilho musical da festa, que extrapolou até o horário previsto. Um clima de confraternização, amizade e muita alegria predominaram toda a noite. Além de muito bem organizado, o evento tem caráter filantrópico e já consta no calendário festivo da comunidade. Ano que vem queremos estar lá novamente. Parabéns aos organizadores, aos membros da loja que trabalharam para garantir o sucesso da festa e a todos que estiveram envolvidos.

Lions Club recebe governador

O Lions Club de Lagoa da Prata recebeu na ultima sexta, dia 29 de outubro, a visita do Governador do Lions, Marciano de Paulo Marques e sua esposa, Juliana Prudente Araujo. Em reunião festiva, o presidente do Clube, Samuel Martins, recebeu o casal com uma bela homenagem. Na ocasião, o Léo Club, afiliado do Lions, prestou homenagem a diversas pessoas da comunidade que trabalham em favor de causas sociais, classificados como “Amigos do Léo Club”, com placas de moção de agradecimento. Presença maciça dos membros do clube de serviço que, entre outras ações, é responsável pela campanha da boa visão. Parabens a todos.

Baldomero

Esse é o nome de um personagem que conheceu bem a região de Santo Antônio, Esteios e Lagoa da Prata, mesmo antes dela existir como cidade. Uma bela crônica sobre o desenvolvimento de nossa região, com passagens pela criação das indústrias mais importantes de Lagoa, as personalidades que fizeram acontecer os eventos mais marcantes e a coragem e empreendedorismo que levaram a transpor o rio São Francisco numa iniciativa inédita: uma ponte de ferro vinda da Alemanha! A história se desenvolve até os dias atuais, com a conclusão da ponte de concreto e da rodovia Lagoa-Luz. De autoria do advogado e pecuarista Célio de Carvalho, “Baldomero” se lança como um registro importante das pessoas e instituições que transformaram a nossa região. Breve estará disponível também digitalmente para acesso de todos.

Pantanal

Após editar seu livro, o autor curtiu um merecido descanso no pantanal mato-grossense, na companhia de amigos. Na foto, com o advogado Roberto Junior e seu pai, o médico dr. Roberto Melo.

Aniversariantes da semana

Nosso abraço e votos de muita saúde e felicidade para nossos ilustres leitores que fazem aniversário nesta semana: