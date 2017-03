Acidente entre carro e caminhão na rodovia Lagoa-Luz faz quatro vítimas fatais

Um acidente envolvendo um caminhão e um automóvel Gol, de cor verde, placa GVW 6018, na rodovia MG 176, que liga Lagoa da Prata a Luz, deixou pelo menos quatro vítimas fatais, na noite desta quarta-feira, dia 15 de março.

A informação do acidente foi confirmada pela Polícia e as vítimas identificadas como sendo Claudia,Marcelo, Edivan e Heloisa. A colisão aconteceu no trecho entre o distrito de Esteios e a cidade de Luz, a cerca de 5 Km de Luz.

O carro invadiu a pista contrária, bateu de frente com um caminhão da Biosev, capotou e caiu em um barranco do lado direito da pista. Os ocupantes tiveram morte instantânea. O motorista do caminhão não se feriu. A perícia já está no local realizando os trabalhos para liberação dos corpos.

Maiores informações a qualquer momento.