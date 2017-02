Acidente faz vitima fatal na ponte de concreto

No fim da tarde deste sábado, dia 18 de fevereiro, um acidente ocorrido na ponte de concreto sobre o Rio São Francisco, entre os municípios de Lagoa da Prata e Luz, deixou como saldo uma vitima fatal.

Um veículo que trafegava no sentido Esteios/Lagoa, ao entrar na ponte perdeu o controle da direção e caiu de uma altura de mais de quinze metros. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor foi identificado como sendo Djair Teixeira Vidal, 53 anos, comerciante, natural de Miguelopolis (SP) e residente em Lagoa da Prata.

No local do acidente, e possível ver as marcas deixadas pela passagem do carro sobre as ferragens onde seria construída a mureta de proteção da ponte. Pelas evidências, o veículo passou por cima de uma rampa de ferragens, bateu contra a estrutura da mureta e foi lançado ao ar, colidindo com o solo embaixo da cabeceira da ponte.

O veículo foi retirado do local por um guincho ainda na noite de sábado.

Mais informações a qualquer momento.