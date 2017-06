Acidente no centro deixa vítima fatal na madrugada desta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira, dia 14 de Junho, um automóvel Fiat Pálio Weekend colidiu com uma motocicleta Sundown Web, próximo ao cruzamento da rua Olegário Maciel com avenida Benedito Valadares, no centro de Lagoa da Prata. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do carro seguia em alta velocidade e estava visivelmente embriagado, sendo preso em flagrante. O piloto da motocicleta não resistiu e veio a óbito.

Mais informações a qualquer momento.

Na manhã dessa terça, por volta de sete horas, um outro acidente foi registrado no cruzamento das avenidas Antenor das Chagas Madeira e José Bernardes Maciel, no bairro Marília. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, um carro e uma moto colidiram no local, mas não houve feridos, apenas danos materiais.