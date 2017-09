Alunos da academia “Clube da Luta” de Lagoa da Prata se destacam no 2º Open de Pompéu

Os alunos da conceituada academia “Clube da Luta” de Lagoa da Prata, participaram do 2º Open, na cidade de Pompéu/MG, e se destacaram e mostrando que os alunos do professor Hugo Bernardo Rezende tem aprendido a lição do seu mestre. O torneio contou com a presença de mais de 380 lutadores de diversas cidades do estado de Minas Gerais e também de São Paulo. A academia Clube da Luta foi representada com treze lutadores e todos os guerreiros lagopratense conquistaram medalhas. “Foi uma participação em que meus alunos mostraram seus talentos e cada um da forma que sabe fazer melhor no ringue” , disse Hugo Rezende. Quando os representantes de Lagoa da Prata estiveram no ringue, conquistaram o lugar mais alto em seis oportunidades. ” Eu (Hugo Bernardo) consegui conquistar o primeiro lugar em minha categoria e ainda tivemos cinco lutadores que conquistaram as medalhas de ouro e foram: Weslei Damasceno, Raul Santos, Kevim Araújo, Gabriel Macedo e Heitor de Souza” afirmou Rezende em tom de entusiasmo. Já alguns atletas se destacaram e ficaram com a medalha de prata e outros com a de bronze. “Foi um sucesso a nossa participação neste torneio e o Artur Gabriel, Elton de Oliveira, Davi Oliveira, Lucas Lacerda e Pedro Lacerda foram donos das medalhas de prata e Tiago Aparecido e Havanny Vinicius foram bronze” , concluiu Hugo Bernardo.

A academia Clube da Luta foi fundada em 2015 e sempre foi o grande destaque no território mineiro e conta atualmente com 80 alunos de ambos os sexos e também idades, afinal crianças com apenas 4 anos, estão frequentando a academia que tem aulas de Jiu Jitsu e Muay Thai.

Professor Hugo Bernardo fala de sua academia

Desde 2015 a academia “Clube da Luta” esta sob o comando do professor Hugo Bernardo Rezende, e com o passar dos anos,a academia recebe novos alunos e também sempre conquista títulos nos torneios em que participa. “Estou muito satisfeito com o desempenho de meus alunos e principalmente com a participação de novos alunos, e acredito que temos a melhor infraestrutura de Lagoa da Prata”, diz Hugo. Aliás, o professor Hugo Bernardo é um destes predestinados do ringue e tem em seu extenso currículo de títulos o de tricampeão mineiro de Jiu Jitsu, campeão do Centro Oeste, campeão Regional e segundo lugar no Submission. “Sou formado em educação física e Pós graduado em musculação e treinamento funcional e sou faixa preta em Jiu Jitsu” , afirmou Hugo. Portanto, este é apenas o resumo da história vitoriosa do professor Hugo Bernardo, mais um destes atletas que orgulha o cidadão de Lagoa da Prata.

Horários de treinos da academia Clube da Luta

Para os interessados m praticar aulas de Jiu Jitsu e Muay Thai, o melhor local é a academia Clube da Luta, que esta localizada na rua Bahia 467 (esquina com avenida Brasil) e o telefone de contato é (37) 9-8847-5077 (operadora Vivo) lembrando que as inscrições são para ambos o sexo e a partir dos 4 anos de idade.

Dias e horários de treinos

Aulas de Jiu Jitsu

Adulto- Segunda, Quarta e Sexta-feira às 20 horas

Infantil- Segunda, Quarta-feira às 9 horas e 18 horas

Aulas de Muay Thai

Masculino- Terça, Quinta-feira às 19 horas

Feminino- Segunda, Quarta e Sexta-feira às 19 horas

Infantil- Terça Quinta-feira às 18 horas e aos sábados às 16 horas