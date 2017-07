APAE de Moema promove seminário com curso de flauta doce

O município de Moema recebeu no último final de semana (15 e 16 de julho) o Seminário Sopro Novo na Apae. O evento é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, através da secretaria Edna de Cassia, CMDCA, através da presidente Mirian Sandra,Apostolado da Oração, Movimento Eucarístico Jovem da paróquia São Pedro Apóstolo e Yamaha. Esta foi uma iniciativa de Sônia Corrêa e contou com a vinda da professora de flauta Alessandra Alexandroff do Rio de Janeiro, para ministrar dois dias de curso de flauta doce. A partir de agora acontecerão os ensaios monitorados, depois mais um Seminário e a apresentação final do grupo de flautistas da cidade. O curso tem duração de seis meses e os 14 participantes ficaram bem interessados no método Sopro Novo.

“Vamos aguardar a música crescer cada dia em nossa cidade e que adultos, jovens e adolescentes sejam motivados”, afirma Sônia de Oliveira Martins Corrêa.