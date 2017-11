Aplicativo ajuda a “pedir comida” em LP e região

“Você baixa o aplicativo gratuitamente, e nele irão aparecer todos os estabelecimentos cadastrados, hoje por volta de 30. Escolhe o estabelecimento, vê o cardápio, escolhe os produtos com seus adicionais e opcionais, escolhe a forma de entrega – que pode ser Delivery ou Retirada no Local, escolhe a forma de pagamento – que será dinheiro, cartão via maquineta e também será possível pagar diretamente pelo aplicativo”