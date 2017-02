Apreensão de drogas no Chico Miranda

Seis pessoas foram presas, entre elas, um idoso de 72 anos.

Em Lagoa da Prata, na tarde desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, a equipe do Comando do Pelotão, Tenente Andreote, juntamente com o GEPMOR, após o recebimento de uma denúncia, realizaram o monitoramento em uma residência localizada a rua Teodoro Pedrosa, bairro Chico Miranda.

Durante a averiguação saíram do local dois veículos sendo uma Fiat Pálio e um Fiat Uno.

Foi acionado as viaturas do turno que procederam a abordagem aos indivíduos suspeitos, durante a abordagem foi localizado aproximadamente meio quilo de crack e R$ 4.319,00 reais em dinheiro, além de uma balança de precisão.

Foram presos 6 indivíduos, com as seguintes idades: 24, 24, 30, 31, 35 e 72.

Ocorrência em andamento.