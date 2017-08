Artista lagopratense irá expor no Museu do Louvre, em Paris

A artista plástica lagopratense Letícia Faria irá expor seu trabalho no museu do Louvre, em Paris, em outubro deste ano.

A notícia foi divulgada durante a conferência municipal de cultura de Lagoa da Prata, na última semana.

Letícia embarca para a Europa no dia 18 de outubro e fica até o dia 25.

A exposição acontece dos dias 20 a 23, no Carrossel do Louvre, galeria subterrânea que faz parte do centro comercial que recebeu essa denominação por conta da praça do carrossel, situada na parte frontal do museu, na frente da pirâmide principal.

A oportunidade surgiu a partir de contatos com colegas da área, conforme ela mesma conta.

“Foi através das redes sociais, onde tenho vários amigos artistas plásticos e sempre trocamos ideias. Um deles é o artista plástico Silvio Duarte da Silva, o Duarts, que também irá expor nessa ocasião. De início o convite seria para ir a Dubai em Maio desse ano em uma exposição, mas para mim era difícil pois estava muito próxima a data. Como iria ter outras no decorrer do ano, optei por participar da exposição de Paris”, diz Letícia.

Para a exposição, ela está preparando quatro telas, para escolher a que ficará exposta no Louvre durante os quatro dias. “Irão participar vários artistas de outros países também, estes trabalhos irão receber medalhas e certificados, e o evento será aberto ao público e convidados”, detalha.

Letícia conta que recebeu apoio da Secretaria de Cultura e de algumas empresas da cidade para participar do evento.

“Existe uma taxa que tenho que pagar, pra despesas como o buffet, envio de tela, medalhas, certificados, enfim e essa taxa algumas empresas estão patrocinando, sendo elas a Secretaria de Cultura, Lagoacred, Buggbaby, Luiza baby, Antônio dos Santos Projetos, Aline Aviamentos centro, House Boutique e Foto Rocha. Todas as outras despesas será por minha conta”, manifesta a artista.

“Estou muito feliz com essa oportunidade única, de grande crescimento pessoal e profissional, diferente de tudo que ja vivi. O sonho de todo artista”, conclui.

Ponto turístico em Paris

O Carrossel do Louvre é uma galeria comercial subterrânea localizada em frente ao Museu do Louvre, em Paris, na França. No museu estão expostos os quadros Mona Lisa, de de Leonardo da Vinci, e a Vênus de Milo, famosa estátua da Grécia Antiga. Tanto o museu como a galeria estão próximos à Praça do Carrossel, que recebe este nome em referência a um tipo de espetáculo militar com cavalos em que os cavaleiros executam movimentos sob um fundo musical. O local recebe centenas de turistas todos os dias.

Outros pontos turísticos da região são o Arco do Triunfo do Carrossel, a estátua de Joana D’Arc e as Pirâmides de vidro. Uma dessas pirâmides é invertida, ocupando todo o hall de entrada do Carrossel do Louvre e constituindo-se em um verdadeiro espetáculo arquitetônico. A galeria foi criada nos anos 1990, quando o museu passou por uma grande reforma. O Carrossel do Louvre abriga lojas de grifes famosas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais, além de contar com uma programação permanente de exposições, que são prestigiadas por galeristas, colecionadores e turistas de todo o mundo.