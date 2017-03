Assalto a agência dos Correios e em açougue do Gomes ao mesmo tempo

Por volta de três horas da tarde desta quinta-feira, dia 16 de março, um elemento entrou na agência dos Correios de Lagoa da Prata, armado, e ordenou que os clientes jogassem as carteiras no chão e deitassem no solo.

Segundo uma das testemunhas que estava no local, era um rapaz alto, magro, trajando blusa de moletom, calça jeans escura e botas. Ele estava com capacete com viseira escura.

“Chegou um rapaz pedido pra todo mundo fazer a fila no canto, eu achei que era algum funcionário do correio”, conta uma das testemunhas, que relata que o assaltante agiu com calma. Havia cerca de quinze pessoas dentro da agência na hora, inclusive crianças, que começaram a chorar de medo.

O assaltante portava um revólver cromado, aparentemente um calibre .22. Ainda não há informações sobre o valor que foi levado.

A ocorrência ainda está em andamento, mais informações a qualquer momento.

Assalto ao Açougue do Goiano

Poucos minutos de diferença do horário em que aconteceu o roubo na agência dos Correios, um outro estabelecimento foi vítima de assalto a mão armada. Desta vez um açougue, localizado no bairro Gomes.

A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de vigilância do circuito interno do estabelecimento. O sistema de monitoramento da Prefeitura ainda não está funcionando no ponto instalado no bairro. O assaltante entrou e saiu em menos de um minuto. Felizmente nas duas situações não há registro de pessoas feridas.