Assalto e sequestro no Paradiso

Por volta de 02 horas do dia 03 de Janeiro de 2018, o Sr. C.B.G., 36 anos, e Sra. C.A.S.G., 37 anos, relataram que, por volta de 22h do dia 02/01, quando chegavam em sua residência, situada na Rua José Coutinho de Oliveira, Bairro Paradiso, na camionete HILUX SW4, cor prata, foram abordadas por um dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, que anunciaram o assalto. Os criminosos colocaram as vítimas no assento traseiro, tomaram sentido à rodovia, passaram pela cidade de Santo Antônio do Monte e liberaram as vítimas pouco antes da cidade de Pedra do Indaiá. Os infratores levaram o veículo e os telefones celulares das vítimas que somente fizeram contato com a PM quando conseguiram socorro de uma pessoa que passava pelo local e levou-as à unidade policial de Santo Antônio do Monte.

