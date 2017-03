Assalto a mão armada em posto de combustíveis

Por volta de sete horas da noite desta quinta-feira, da 02 de março, a PM compareceu à Av. José Bernardes Maciel, no bairro Marília, onde os frentistas H. S. V., 55 anos e F. A. S. L., 19 anos relataram que chegaram ao local 02 indivíduos em uma motocicleta YAMAHA/FAZER. O suspeito que estava na garupa que estava com uma pistola cor preta, anunciou o assalto e recolheu todo dinheiro que estava com as vítimas. Após o roubo, os indivíduos evadiram pela referida avenida, sentido à rodovia MG 170.

