Assalto a mão armada no Chico Miranda – Ladrões ainda atiram contra vítima

Por volta de oito e meia da noite desta segunda, dia 31 de Julho, a PM compareceu à rua Zeca Francisco, no bairro Chico Miranda, onde o solicitante E.G.S., 33 anos, relatou que conduzia seu veículo TOYOTA COROLA, de cor prata, pela referida via e parou em frente à residência do tio de sua esposa, tendo ela e seu filho entrado na casa. Neste momento, a vítima foi abordada por três indivíduos, portando armas de fogo, que anunciaram o assalto. A vítima saiu do veículo e entrou correndo na residência; então, um dos suspeitos efetuou um disparo que atingiu o portão do imóvel e o retrovisor da motoneta que se encontrava na garagem. Após o crime, os infratores evadiram no veículo pela referida rua sentido ao bairro Chico Miranda. Além do automóvel, os meliantes roubaram um telefone celular e uma carteira contendo documentos, cartões de banco e dinheiro.

Veículo recuperado

Segundo informações, um guarda civil de folga, trafegava sentido Japaraiba, quando avistou o veículo abandonado às margens da estrada que liga MG170 a Japaraíba, em frente o Capoeirão. Como ja era do seu conhecimento sobre o roubo do veículo à noite, porque estava de serviço, e após consultar a placa verificando ser mesmo o carro tomado de assalto, acionou a PM de Japaraiba para as providências cabíveis.