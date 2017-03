Assalto a mão armada no Cidade Jardim – Ladrões levam cofre e por pouco não levam o carro da vítima

Por volta de quatro e dez da tarde do dia 03 de março, sexta-feira, viatura policial militar compareceu à Alameda dos Ipês Amarelos, número 375, no bairro Cidade Jardim, onde o solicitante, J.A.C., 47 anos, relatou que dois indivíduos não identificados armados de revólver, utilizando um veículo VW/SAVEIRO, cor prata, aproveitando que o portão da garagem da residência estava aberto, entraram com o veículo e renderam a empregada doméstica M.J.R., 52 anos, e a filha do proprietário S. C., 17 anos. Os autores colocaram as mulheres no banheiro e rapidamente roubaram um cofre do imóvel, colocando-o na carroceria da caminhonete e fugiram tomando rumo ignorado. No interior do cofre, havia documentos e folhas de cheques de terceiros. Foi levado ainda um telefone celular marca SAMSUNG J5 DUOS, um veículo LAND ROVER, cor BRANCA, placa OQR-8793, contudo, não conseguiram levar o veículo, deixando-o abandonado alguns metros à frente da casa.

