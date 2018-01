Associação Comercial homenageia 122 empresas neste sábado

“Foi muito bom esse novo método que a gente utilizou para que as 122 empresas que estão aqui sendo agraciadas, pudessem ser reconhecidas pelo seu trabalho. Foi interessante ver o movimento da cidade, as pessoas votando, discutindo e as coisas iam acontecendo. Foi muito gratificante pra nós quando fomos entregar e mostrar que cada empresa foi vencedora. Três mil cento e noventa e sete pessoas participaram da votação. Quando se faz pesquisa, aquela que a gente entrega no comércio, são quatrocentos formulários. Mais de oitocentas empresas foram votadas. Por isso eu acredito que vocês estão muito felizes, porque foram reconhecidos por uma parcela grande da sociedade, e isso para nós é gratificante. Todos merecem uma salva de palmas”.