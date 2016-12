Aulas de zumba levam pessoas à praça

Participantes do projeto se reúnem três vezes por semana na praça dos congadeiros

“O projeto surgiu através de uma pessoa que chegou até mim, falando que não tinha condições de pagar uma academia e tinha a vontade de fazer uma aula de Zumba para emagrecer. Fiquei pensando muito como poderia estar ajudando essa mulher e então foi através disso que surgiu as aulas de Zumba grátis”.

Assim define a embaladeira de baby-doll, Catiane Lino Cabra, 36, como começaram as aulas de zumba que estão levando centenas de pessoas a lugares públicos para praticar a dança. Natural de Teresina, no estado do Piauí, ela começou a reunir gente na praia municipal, depois do expediente, e os praticantes tomaram gosto pela atividade.

“Estou muito feliz por estar ajudar a levantar a auto estimas de muitas mulheres, muitas que nem saiam de casa e hoje tem o compromisso de estar ali querendo emagrecer”, conta Catiane.

Ela conta que o projeto, que hoje funciona na praça dos congadeiros do bairro Monsenhor Alfredo, começou com 30 pessoas, no dia 04 de Novembro., e hoje já participam mais de cento e trinta integrantes.

“Por enquanto não estou recebendo apoio”, afirma a “professora”, que revela entretanto que algumas pessoas estão ajudando com trabalho e algumas doações. “Tem minhas duas ajudantes que sempre estão ali para tirar qualquer dúvida das mulheres; são elas Angélica Lino e Silvana, que sempre estão à disposição de ajudar”.

Para participar da zumba é fácil. “É gratuito, é só chegar e dançar “.

Ela faz uma advertência a pessoas que tenham problemas ortopédicos para que procurem primeiro um especialista, afim de evitar complicações, mas no geral não há restrições. ”As pessoas que tem problema no joelho por exemplo, tem que olhar primeiro se pode”.

As aulas acontecem na terça, quinta e sexta feiras de cada semana, de sete às oito horas da noite.

“Continuo com o meu grupo até quando Deus permitir, sempre quero ajudar as mulheres e crescer mais o grupo para ter melhoria para todos”, conclui.