Biosev bateu recorde de produção

Missa marca encerramento da safra 2016

Foi realizada na manhã desta sexta, dia 06 de janeiro, a missa de encerramento da safra da Biosev. A cerimônia religiosa aconteceu na capela Santa Clara, com a presença de diretores e colaboradores da empresa, autoridades e convidados. A missa foi celebrada pelo padre Marcos Vinicius, que falou sobre a importância de cada um trabalhar para que a justiça se faça presente na sociedade. O padre falou também sobre a necessidade de se colocar no lugar dos outros para evitar o hábito dos julgamentos e das fofocas e criticou a violência que tomou conta da sociedade, inclusive em nossa cidade.

Ao fim da missa, o colaborador da Biosev, Claudiomar, fez uso da palavra para falar sobre a obra divina, agradecer o trabalho de todos e pedir pela redução de acidentes em 2017.

A superintendente da Biosev, Tania Fernandes, também agradeceu o trabalho de todos os colaboradores da empresa e disse que a safra de 2016 superou as expectativas:

“Estamos aqui para agradecer o ano fantástico que nós tivemos, nós aqui estamos num momento de muita alegria, um momento muito próspero. Nós fizemos a melhor safra da nossa história, nós moemos 2.555.000 toneladas de cana, é um recorde, nunca produzimos tanto açúcar como esse ano, exportamos quase todo nosso material e mais do que isso, estamos sendo reconhecidos pela Biosev como uma usina em franca expansão e estamos ganhando a confiança dos acionistas e da nossa diretoria em um crescimento sustentável, ou seja, pelo cumprimento dos nossos compromissos nós estamos ganhando crédito e a gente vai continuar nessa marcha de desenvolvimento. E isso é resultado do esforço de cada um de vocês”, declarou Tânia.

De acordo com a superintendente, o foco na produção de açúcar se deu em função do mercado. Em relação a 2015, foram moídas pelo menos 330 mil toneladas de cana a mais no ano passado, sendo que a safra se encerrou uma semana antes. Para 2017, cuja safra está prevista para começar em abril, ela diz que pretende continuar focando na produção de açúcar. “Pretendemos superar os resultados dessa última safra, tanto em termos de moagem quanto em produção de açúcar”, disse.

A Biosev gerou nesse período de safra pelo menos mil e oitocentos postos de trabalhos, que pretendem ser mantidos ou, se possível, até mesmo ampliados para este ano.