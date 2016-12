Biosev planta sete mil mudas em Área de Preservação Permanente na região de Lagoa da Prata

A equipe agrícola da unidade de Lagoa da Prata da Biosev plantou sete mil mudas de árvores nativas da região entre os dias 22 e 23 de dezembro. A ação foi realizada em Áreas de Preservação Permanente (APP) da comunidade do Capoeirão e na Fazendas Bonifácio, ambos em Japaraíba, e contou com a parceria da Polícia de Meio Ambiente de Lagoa da Prata, Prefeitura de Japaraíba, além do prefeito de Japaraíba, Roberto de Emílio Lopes, e do padre Leonardo da Silva Campos.

De acordo com Tânia Fernandes, superintendente da unidade de Lagoa da Prata da Biosev, o objetivo do plantio voluntário das sete mil mudas é contribuir com a recuperação das Micro Bacias do Alto São Francisco. “A área onde as mudas foram plantadas estavam degradadas e o plantio das árvores visa recuperar o solo e preservar lagoas do município de Japaraíba”, explica.

No local, foram plantadas mudas de árvores nativa, como Angico do Serrado, Embaúba, Tambil, Aroeira do Sertão, Jatobá da Capoeira, Paineira Rosa e Cedro. A ação não vai parar no plantio. A equipe da Biosev irá acompanhar o desenvolvimento das mudas e vai fazer a manutenção necessária para o crescimento das árvores.

Sobre a Biosev

