Câmara rejeita criação de imposto para uso de calçadas por comércio

“Hoje a carga tributária do Brasil é a maior do mundo. O povo está cansado de pagar imposto, é claro que eu sou contra esse projeto”, disse, aproveitando para criticar também a taxa de esgoto cobrada pelo Saae. “Noventa por cento, isso pra mim é uma aberração pro pobre, quantas famílias desempregadas em Lagoa da Prata que nos procuram nessa casa pedindo socorro, é uma situação que nós, representantes do povo, que o prefeito não tem essa consciência, temos que olhar o lado do povo e ele não olha. Foi uma promessa de campanha dele baixar esse valor”

“Realmente tem que ter essa acessibilidade porque muitos bares cometem abuso, fecham as calçadas e colocam as mesas na rua, mas não é gerando mais impostos que vai resolver isso. A lei já existe, já foi falado, precisa de um metro para o cidadão passar pela calçada, precisamos é gerar empregos e não impostos, por isso sou contra”

“A gente vive num momento de retração do emprego, do empobrecimento e da diminuição do poder aquisitivo do povo brasileiro, o que está salvando é o comércio da noite, das pessoas que vivem da pizza, do restaurante, dos barzinhos (… )”