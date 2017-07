CAMPANHA EM LAGOA DA PRATA FAZ ALERTA PARA INCÊNDIOS CRIMINOSOS DURANTE ÉPOCA DE TEMPO SECO

O período sem chuvas no sudeste brasileiro, que vai entre maio e setembro, exige muito mais atenção e cuidados para que não ocorram incêndios nos canaviais. E muitas das causas dessas ocorrências são atitudes criminosas, que geram prejuízos para a colheita, para a fertilidade do solo para as próximas safras e também para o meio ambiente.

Para reduzir incêndios, a Biosev está trabalhando em uma campanha para conscientizar as pessoas sobre os riscos do fogo, principalmente nessa época do ano, onde o canavial está mais seco e, muitas vezes, com palha no solo.

Entre os meses de maio e agosto, a Biosev está visitando escolas nas cidades de Lagoa da Prata, Japaraíba, Luz e Capoeirão com palestras para os alunos explicando que a empresa não pratica a queima da cana, já que sua colheita é 100% mecanizada, e como todos também podem ajudar a prevenir incêndios. Uma cartilha produzida pela Biosev, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lagoa da Prata, está sendo entregue aos alunos com instruções, dicas e atividades para promover a conscientização.

Além do trabalho nas escolas, outdoors com a campanha estão expostos nas cidades de Lagoa da Prata, Luz e Japaraíba. E, até o fim de agosto, estão sendo realizadas blitzen, em parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente, para reforçar a informação sobre os incêndios e entregar saquinhos de lixo para carro.

“A ocorrência de incêndios criminosos no período seco é muito perigosa para a população, além de gerar prejuízos para todos. Sem chuvas, um foco de fogo, por menor que seja no início, pode aumentar e se alastrar rapidamente. Toda a equipe da Biosev está empenhada para reduzir e, até mesmo, acabar com os incêndios criminosos”, afirma Tânia Fernandes, superintendente da Biosev do Polo Lagoa da Prata.

A Biosev não queima cana-de-açúcar, reforça Tânia. As colheitas realizadas nos canaviais da empresa são 100% mecanizadas, anulando a possibilidade de queimadas provocadas pela companhia. A empresa conta também com equipes de combate a incêndios.

Colaboração

As pessoas também podem ajudar no combate a incêndios nos canaviais seguindo algumas dicas:

– Não queime lixo nas proximidades dos canaviais;

– Não jogue tocos de cigarro nem fósforos às margens de rodovias;

– Evite acender fogueiras;

– Não solte balões, a queda dos mesmos pode provocar incêndios, queimar florestas, causar acidentes aeronáuticos e outras graves ocorrências. Soltar balão é crime de acordo com a Lei 9.605/98;

– Quando for realizar alguma queima controlada para renovação de pastagem ou para limpeza de alguma área, procure antecipadamente os órgãos ambientais, o Corpo de Bombeiros e as Brigadas Civis;

– Ao perceber um foco de incêndio em algum canavial ligue para o Fale com a Biosev 0800 940 9199

– Muitos incêndios são causados intencionalmente. Fique atento a qualquer atividade suspeita próxima aos canaviais, outras áreas de plantio, áreas de preservação ou florestas e avise as autoridades competentes.