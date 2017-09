Campeonato Municipal de Lagoa da Prata

O municipal da cidade de Lagoa da Prata é disputado desde a década de 60, mais precisamente no ano de 1965, e que teve o Laprata como o primeiro campeão da cidade de Lagoa da Prata. Neste ano teremos mais uma edição deste torneio que promete grandes emoções dentro das quatro linhas, e também nas arquibancadas. No dia 23 de setembro tem início o torneio, e o jogo de abertura envolverá às equipes do Praia Clube e Laprata, no estádio municipal José Bernardes Maciel, e sendo que os aspirantes tem início às 15 horas e titulares às 17 horas. O torneio conta com a presença das equipes do União, Ferroviário, Associação Prata, Lagoapratense, Praia Clube, Lagoa Futebol Clube, Laprata e Atlético de Lagoa da Prata. As equipes foram divididas em duas chaves contendo quatro times e sendo que às equipes se enfrentam em turno único dentro de suas respectivas chaves, e os dois melhores de cada chave realizam os jogos da semifinais. Nas semifinais o primeiro colocado da chave “A” encara o segundo colocado da chave “B”, e o mesmo acontece no outro embate das semifinais e no qual, o primeiro da chave “B” enfrenta o segundo da chave “A”. Os confrontos das semifinais e finais serão em jogo único.O regulamento referente a categoria aspirante, segue o mesmo modelo. Os jogos serão disputados nas tardes de sábado e nas manhãs de domingo, sempre no estádio municipal José Bernardes Maciel. O tradicional municipal de Lagoa da Prata tem como grande detentor de títulos o Arce com 9 conquistas; em segundo o Laprata com 8 troféus; em terceiro o Luciânia com 6 títulos e em quarto o Grêmio com 5 taças. O torneio é realizado pela Secretaria de Desportos de Lagoa da Prata e conta com o apoio da administração municipal. Portanto, do dia 23 de setembro até o dia 18 de novembro, tem muita bola rolando no estádio municipal, e o torcedor terá motivos de sobra para comparecer no estádio.Que vença o melhor!

Gilberto Silva participou do Municipal de Lagoa da Prata

Nascido no dia 07 de outubro de 1976, o campeão mundial, Gilberto Silva, foi um destes personagens que participaram do campeonato municipal de Lagoa da Prata. O lagopratense se tornou um destaque no futebol mundial e iniciou sua carreira vitoriosa no América mineiro, porém ganhou destaque ao defender as cores do Atlético mineiro entre 2000 2002. Depois conquistou a Copa do Mundo que foi realizada na Coreia e Japão. Passou por grandes clubes e sendo eles o Arsenal, de Londres, Inglaterra, 2002 e 2008. Também atuou pelo Panaithinaikos de Atenas (Grécia). Outro que merece destaque é o versátil Waldemiro Azeredo Teixeira, ou simplesmente ‘Miro’ , que nas décadas de 70 e 80, brilhou com a camisa de grandes equipes como o Santos, Cruzeiro, Náutico , CSA, Botafogo e América de Ribeirão Preto entre outros clubes. Portanto, o municipal tem sua própria história, e que foi escrita por diversos personagens, e esta edição do municipal tem todos ingredientes para ser um sucesso novamente.

Miro é outro que esteve no municipal de Lagoa.

Chave A

Praia Clube

Lagoa F.C

Laprata

Atlético

Chave B

Associação Prata

Ferroviário

Lagopratense

União

Primeira rodada

Dia 23/09- Estádio Municipal

Chave A- Categoria aspirante- 15h – Praia Clube x Laprata

Chave A- Categoria titular- 17h – Praia Clube x Laprata

Dia 24/09-Estádio Municipal

Chave A- Categoria aspirante- 8h -Lagoa F.C x Atlético

Chave A- Categoria titular- 10h- Lagoa F.C x Atlético

Dia 30/09- Estádio Municipal

Chave B – Categoria aspirante- 15h – Ferroviário x Associação Prata

Chave B – Categoria titular – 17h- – Ferroviário x Associação Prata

Dia 01/09- Estádio Municipal

Chave B – Categoria aspirante – 8h – União x Lagopratense

Chave B – Categoria titular – 10h- União x Lagopratense