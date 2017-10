Canções do Monte promove noite de cultura e solidariedade

Como forma de comemorar os vinte anos de atividade do Sicoob Lagoacred e valorizar os talentos artísticos da cidade de Santo Antonio do Monte, a cooperativa de crédito promoveu o Sarau “Canções de Monte”, na vizinha cidade, na última sexta, dia 29 de setembro.

O evento teve início às 21:00 horas com abertura pelo locutor Mauro de Castro.

Presentes estavam o delegado Ivan Lopes, o prefeito Itamar Costa de Pedra do Indaiá, Kasse Meyre de Souza presidente da associação comercial, a presidente da Câmara Viviane Greco, representantes de órgãos de imprensa (rádios, jornais e revistas), diretores e colaboradores da Lagoacred e o ex-jogador Gilberto Silva, entre diversos outros convidados.

O presidente do Sicoob Lagoacred, Nilson Bessas, falou sobre a responsabilidade social das empresas envolvidas, sobre o papel de inclusão social que a cooperativa de crédito desenvolve ao longo dos anos nas cidades onde está presente e agradeceu a colaboração dos associados e parceiros.

Três entidades – APAE, a sociedade são Vicente de Paula e Associação Viver pra Valer receberam doações em dinheiro de patrocinadores do evento, que foram depositadas diretamente nas contas bancárias das próprias instituições. Além disso, mais de meia tonelada de alimentos foi arrecadada junto aos associados para serem destinados também às entidades.

Foi feita uma apresentação dos produtos oferecidos pela rede Sicoob e os investimentos feitos pela instituição no mercado. Foi apresentado um vídeo institucional da Lagoacred contando a história da entidade desde a sua criação até os dias atuais, com depoimentos dos diretores, empresários locais e associados.

O coordenador de projetos da Lagoacred, Phillip Rubens, falou sobre a importância de acreditar e fazer acontecer. “Comemorar o aniversário de vinte anos da Lagoacred e valorizar os artistas locais é o objetivo desse evento”, disse.

A primeira apresentação musical da noite ficou por conta do violonista Geraldo Neto, que entre seus números, apresentou a sonata em Lá Menor de Bach. A seguir a dupla Felipe e Vinicius apresentou três canções de pop/rock, seguidos pela banda de rock Opyt, composta pelos músicos Daniel, Juninho, Paulo e Walisson – que entre Legião e U2 apresentou uma música autoral. A seguir a dupla sertaneja Jonas e Ricardo sequenciou Almir Sater, Zé Ramalho e também uma música de própria autoria. Ana Luiza e Ana Julia encantaram com sua belas vozes e a noite foi fechada com a apresentação da orquestra de cordas “Acordes do Monte”, formada por crianças e jovens de Santo Antonio do Monte sob a coordenação do maestro Igor Silva.