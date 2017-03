Cinco veículos roubados localizados nesta quinta

Às 11h30min do dia 02/03/2017, a PM compareceu à rodovia MG-170, onde foi localizada uma motocicleta HONDA CG 150. Ao vistoriarem a motocicleta, os militares notaram que a fiação da ignição estava exposta e as numerações do chassi e do motor estavam raspados. Após consultar a placa, constatou-se que o veículo havia sido furtado em 01/03/2017 de um pátio credenciado. A motocicleta foi removida.

Por volta de duas horas da tarde de quinta também, a PM compareceu à rodovia MG-170, onde foi localizada uma motocicleta YAMAHA/XTZ LANDER, sem placa de identificação. Ao vistoriarem a motocicleta, os militares notaram que a numeração do chassi estava raspada, adulterando o sinal de identificação do veículo. Após consultar a placa, constatou-se que o veículo havia sido furtado em 01/03/2017 de um pátio credenciado. A motocicleta foi removida.

Ainda na quinta, por volta de 17h40min, durante operação Batida Policial, a PM recebeu uma denúncia anônima informando sobre 02 motocicletas escondidas as margens da rodovia MG 170. No local denunciado, os militares encontraram dois veículos HONDA/CG TITAN, ambas furtadas em um pátio credenciado em Lagoa Prata. As motocicletas foram removidas.

E no começo da noite, por volta de sete horas, a PM deslocou-se até um lote vago, na rua Cecílio Bernardes, onde localizaram a motocicleta HONDA/CG FAN. Após consulta ao sistema, os policiais militares constataram que o veículo estava com documentação atrasada e que havia sido furtada do pátio credenciado em 01/03/2017. A motocicleta foi recuperada e removida novamente ao pátio credenciado.