Coluna de Esportes – Retrospectiva 2017

Chegamos ao ano de 2018 e esperamos grandes novidades em se tratando do esporte de Lagoa da Prata, pois é nesta cidade que temos o prazer de acompanhar a evolução gradativa de nossos atletas.

Comecei a minha trajetória como colaborador do Jornal “O Papel” no início de Julho e foram se passando os meses, fomos mostrando o talento de alguns atletas em seus respectivos esportes. Agora é o momento do leitor rever estes artistas do esporte lagopratense e suas conquistas, que na maioria dos casos foram de muita superação.

Julho

A Escola de Futebol Lanos completa 4 anos de intensa atividade. O presidente da Lanos é Aureliano Couto Lima, o ‘Tequinho’, que esbanja alegria ao se referir a este projeto audacioso, que no início parecia um sonho e agora se tornou uma realidade. Outro diferencial da Lanos é que, quando estão na disputa de um torneio, somente os atletas que estão treinando diariamente é que são convocados para atuar dentro das quatro linhas.

O dia 8 de julho ficará marcado na memoria do adolescente Gustavo Henrique, pois foi justamente nesta data, o lagopratense conquistou o titulo de campeão mundial de Jiu-jitsu, na categoria”Infanto Juvenil B Pluma” , no estádio Ibirapuera completamente lotado. O desafio de Gustavo Henrique, de 12 anos de idade, começou a ser traçado na primeira luta no qual venceu seu adversário por finalização e no decisivo combate, o lagopratense derrotou seu algoz por pontos.

Agosto

Desde 2015 a cidade de Lagoa da Prata conta com a presença da “Escolinha MTB Team” , que tem 70 ciclistas participando desta conceituada escola de nossa cidade. Na verdade, a “Escolinha MTB Team” é uma associação que envolve ciclistas para treinos e competições. Também tem como característica principal ingressar jovens ciclistas com dificuldades financeiras para praticarem este esporte que a cada ano ganha novos adeptos.

Quando Walmir Franco iniciou a sua trajetória nas categorias de base e fundou a Escola Craque do Futuro, em Lagoa da Prata, talvez não imaginaria que vitórias e conquistas seriam algo rotineiro nesta instituição esportiva. Tudo começou no longínquo ano de 1995. Passados 22 anos e a Craque do Futuro continua em atividade e sempre formando atletas para todo território brasileiro.

Setembro

Os alunos da academia “Clube da Luta” participaram do Segundo Open, na cidade de Pompéu/MG, e se destacaram e mostrando que os alunos do professor Hugo Bernardo Rezende tem aprendido a lição de seu mestre. O torneio contou com a presença de 380 atletas de diversas cidades de Minas Gerais e também São Paulo. A academia Clube da Luta foi representada por treze guerreiros, todos representantes lagopratenses que conquistaram medalhas.

Em setembro teve início o campeonato municipal de futebol de campo de Lagoa da Prata e que contou com a presença de oito equipes e sendo elas o Lagoa Futebol Clube, Praia Clube, Lagopratense, União Martinense, La Prata, Atlético, Associação Prata e Ferroviário.

Outubro

O atleta de jiu-jitsu, Heitor Souza, de apenas 8 anos de idade, foi o campeão brasileiro na sua categoria e se tornou um orgulho para o cidadão de Lagoa da Prata. Filho do casal Pollyane Pimenta e Leonardo Souza; o atleta subiu na parte mais alta do pódio e apesar da pouca idade, mostrou maturidade o suficiente para conquistar a medalha de ouro.

O sonho de infância era um dia se tornar um professor de educação física e constituir uma escola de futebol. João Pedro Basílio realizou ambos os sonhos; e em 2013 se formou em educação física e em 2017 fundou a Escola de Futebol Palestra, e que nos dias de hoje continua obtendo sucesso e conta com mais de 60 alunos.

Novembro

O Jovem Everton Nascimento, mais conhecido popularmente como ‘Kallyfer Nascimento’, estava praticamente curado de um câncer nos rins. Depois da cura, Kallyfer teve como recomendação praticar algum estilo de esporte, e encontrou em uma corda bamba, o que precisava para motiva-lo a voltar a praticar esportes. Everton Nascimento, estava muito deprimido e os médicos o recomendaram a praticar a slackline. Os primeiros três meses foram para aprimorar o equilíbrio sobre as cordas, passados seis meses conseguiu elaborar algumas manobras e depois de um ano é que realizou manobras de maior dificuldade. Kallyfer e seus seguidores sempre estão fazendo exibições na Praia Municipal e tem chamado a atenção dos frequentadores e turistas com seu talento.

Lagoa da Prata surpreende com seus atletas infantis ou mirins. Raul Bernardes do Couto é um exemplo. Aos 7 anos de idade tem sido referencia na região em se tratando de skate. Parece prematuro elogiar um atleta de pouca idade, porém desde os 3 anos de vida, o garoto é destaque no skate em Lagoa da Prata e região.

Dezembro

Encerra-se o campeonato municipal de futebol de campo da cidade de Lagoa da Prata. O União Martinense sagrou-se campeão invicto da categoria aspirante ao vencer o Associação por 1 a 0, com um gol do atacante Fernando Silva. A campanha do União durante o municipal da categoria aspirante foi de seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Já na categoria titular, o Lagoa Futebol Clube conquistou o bicampeonato ao derrotar o Praia Clube por dois a um, sendo que o gol do Praia Clube foi marcado por Túlio e os gols da virada do Lagoa F.C foram de Yercles e Elimar. O Lagoa F.C foi a campo em seis oportunidades e venceu três, empatou duas e sofreu uma derrota.