Com apenas 8 anos de idade, lagopratense é campeão brasileiro de Jiu Jitsu

No dia 27 de agosto, o atleta de Jiu Jitsu, Heitor Souza, que faz parte da academia Clube da Luta, foi campeão brasileiro de Jiu Jitsu. Diante de tudo que esta escrito neste arigo, até o presente momento, parece ser mais uma daquelas matérias comuns de elogios ao um novo titulo de um cidadão de Lagoa da Prata. Porém, Heitor Souza, tem apenas 8 anos, e já se tornou um campeão. O filho do casal Pollyane Pimenta e Leonardo Souza; o atleta de Lagoa da Prata subiu no alto do pódio e apesar da pouca idade mostra maturidade no tatame. O campeonato aconteceu na cidade de Nova Serrana e reuniu diversos atletas do território brasileiro. Heitor, conquistou a medalha de ouro na categoria infantil e agora é o melhor desta categoria no Brasil.”O Heitor esta praticando o Jiu Jitsu desde os 6 anos, e apesar da pouca idade esta se destacando no tatame e mostra que basta treinar e se dedicar para conquistar os títulos” , disse o professor Hugo Bernardo Rezende. Para Hugo, o garoto (Heitor) é uma das referencias na academia Clube da Luta, no que tange a dedicação, e desde a categoria infantil que Heitor vem se destacando.. “Vale ressaltar que em pouquíssimo tempo esse garoto (Heitor) já mostra muita maturidade e responsabilidade , competindo com muita garra, determinação e, é claro, respeitando os adversários” , conclui Hugo.

Mas este é apenas o início de uma carreira que terá muitos capítulos gloriosos e que será contado nesta página de esporte. Quem viver, verá!

Crianças também podem treinar

O exemplo de Heitor Arantes deve ser seguido por outros garotos e os pais devem incentivar a praticar esporte. “Muitos garotos querem praticar o Jiu Jitsu ou Muay Thai, porém os pais não apoiam e com isto estes jovens se perdem no caminho do vicio e depois os problemas são traumáticos para seus familiares e o esporte é o caminho correto para o desenvolvimento físico e mental”, disse Hugo.