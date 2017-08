Comerciante tem material retirado à força da praça da matriz

[continua depois do anúncio]

“Eu trabalho aqui na praça da matriz há trinta anos e hoje acordei com a notícia que a Prefeitura veio aqui, serrou as portas do meu comércio e levou tudo, nem sei onde está”

“Nem a polícia quis vir aqui fazer uma ocorrência, não apareceu, o Luiz Francisco eu falei com ele ontem e não colocou no ar, tá proibido de vir aqui, cê tá entendendo? É muita covardia o que a prefeitura fez. Eu tenho meu alvará aqui, você pode olhar, me multou em R$ 331,31 porque eu tô usando espaço público sem autorização. Tenho CNPJ, tem tudo. Agora eu te pergunto: isso é certo? A pessoa vir aqui, sem a minha autorização, sem uma ordem judicial e vir aqui serrar a porta do meu comércio e pegar uma coisa que é minha?”

“Ele não atende ninguém, tá em reunião, não está, é desse jeito. Mandou eu conversar com secretário, o secretário me tratou grosso, foi mal educado comigo, eu já tentei conversar com todo mundo, com todos, falei com o padre pra conversar com ele, o padre ficou com as cópias do abaixo assinado, tentou conversar, todo jeito eu tentei fazer, nada deu certo, nada”