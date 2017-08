Comitê entrega abaixo assinado da Campanha Lagoa pede socorro

Aconteceu no plenário da Câmara. Municipal na noite desta terça-feira, dia 29 de agosto, a entrega solene do documento que pede a implementação de medidas contra a violência em Lagoa da Prata.

Presentes os vereadores Edimar Nunes, presidente da Casa, Quelli Couto, Adriano Moreira, Olair de Castro e Josiane Almeida.

Também compareceram os diretores do sicoob Lagoacred Nilson Bessas, José Tavares, DO sicoob Crediprata, Antônio Claret, do presidente da APAE Edilson Santos, diretores da Associação Comercial, o ex vereador Di Gianni Nunes, representantes dos jornais O Papel, Cidade e Conexão.

O Presidente da ACE, Paulo Pereira, reforçou em seu discurso que é urgente desenvolver políticas de segurança no município.

“As cinco medias urgentes contra a violência aborda outros temas, mas acredito que já

destacamos os mais importantes. Com isso queremos dizer que temos a esperança de sermos

ouvidos. Volto a repetir, não queremos paternidade e não há nenhum grupo político envolvido

nessa campanha.

O que queremos é a discussão e a implementação de uma política de segurança pública de

longo prazo. E, incondicionalmente, essa é uma tarefa para o chefe do poder executivo.

Infelizmente, apesar de mais de um mês de negociação, não fomos recebidos pelo prefeito,

apesar dele próprio ter assinado a favor da campanha Lagoa pede Socorro”.

O Presidente da Câmara, Edimar Nunes disse que se a campanha tivesse durado mais teria angariado ainda mais assinaturas e pediu o apoio das autoridades para manter o Batalhão de Bom Despacho.

O prefeito Paulo Teodoro – que assinou o documento no seu lançamento, não compareceu e nem. Enviou representantes à solenidade.