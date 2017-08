Corrida vai marcar evento esportivo e cultural em Lagoa da Prata

Lagoa da Prata receberá no próximo dia 22 de outubro, um evento com o objetivo de promover o bem-estar da população, reunindo os familiares para um acontecimento esportivo e cultural. Trata-se de uma corrida de rua, usando a região da Lagoa da praia como alvo principal. A informação é do setor de comunicação da Pharlab.

“O projeto surgiu de um princípio amador de pessoas que acreditam que a cidade de Lagoa da Prata tem uma estrutura completa para receber esse tipo de evento”, explica a assistente executiva da presidência da Pharlab, Camila Mendes.

“O ponto inicial partiu das empresas Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. e Lagoa Flat Hotel. O grande objetivo é reunir outras empresas de Lagoa da Prata como parceiros para que esse evento seja movido por um só espírito, sem fins lucrativos”, continua.

“Para esse fim, o grande desejo é que o projeto alcance desde pequenos empresários até as empresas de grande porte da cidade, para que a participação seja consolidada em um único propósito, que é o bem-estar de todos”, finaliza.

A competição deverá ter três modalidades: um percurso menor de 3,5 Km, outro de 5 Km e a categoria principal com dez quilômetros de prova. As inscrições já podem ser feitas através do site www.keepsporting.com. Mais informações em breve no site do Jornal O Papel e nas redes sociais.