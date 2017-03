Desinsecta comemora 10 anos em Lagoa da Prata

[Publieditorial]

A empresa tem quinze anos, os profissionais envolvidos tem mais de vinte anos de experiência no seguimento e em Lagoa da Prata a Desinsecta – empresa especializada no controle de pragas, completa em 2017 dez anos de atividade.

Para comemorar a data, está sendo lançado um selo comemorativo com a nova logomarca, desenvolvida pela agência Senha, de São Paulo e uma série de ações será desenvolvida pela empresa no município relacionadas à responsabilidade sócio ambiental. Conversamos com o diretor da Desinsecta, Gustavo de Carvalho, que explica melhor:

“Nós conseguimos formar um mercado do zero. Quando chegamos a Lagoa da Prata, não havia uma cultura das pessoas comprarem esse tipo de serviço. Foi um trabalho de conquistar a confiança dos clientes no dia a dia. Esses dez anos são o coroamento dessa confiança conquistada”, afirma Gustavo.

“Nós queremos aproveitar a ocasião para aproximar a empresa da comunidade. Estamos fazendo o lançamento de um selo comemorativo dos dez anos da empresa e vamos apoiar alguns projetos relacionados à educação , meio ambiente, esportes e superação pessoal. Pretendemos captar da sociedade ideias ou projetos ligados a esses quatro temas e encontrar uma forma de realizar ou patrocinar. Podem ser pessoas físicas ou entidades, nós temos interesse em caminhar juntos. Vamos colocar à disposição recursos financeiros, recursos humanos, teremos a efetiva participação da nossa equipe de funcionários, vamos estar engajados nesses projetos”, discorre.

Mudança da Logomarca

Foi feita uma reestilização da logomarca, que representa a modernização da postura da Desinsecta no controle de pragas, como explica Gustavo. “Nossa logo antiga remete a um alvo, que dá a ideia de extermínio de pragas. Hoje nosso alvo é o bem estar das pessoas, há uma mudança de missão, hoje nos consideramos muito mais promotores de qualidade de vida que simplesmente exterminadores de insetos”, continua.

“Isso é importante porque envolve a preocupação com a segurança das pessoas, do meio ambiente, dos produtos que as empresas fabricam e que vão ser consumidos pelas pessoas. Isso envolve padronização e monitoramento de processos, uso de produtos registrados, dosagens aplicadas conforme a legislação em vigor, existe todo um sistema que agora está sendo traduzido para a nova logomarca da empresa”, complementa.

Confiança da clientela

A empresa mudou a percepção dos clientes sobre a importância do controle de pragas. Segundo Gustavo, isso foi propiciado pela confiança que a Desinsecta adquiriu ao longo do tempo. “No começo a gente tinha aqui em Lagoa da Prata e na região uma ideia muito negativa com relação ao seguimento. As pessoas tinham medo de contratar o serviço. Os relatos eram de trabalhos feitos sem cuidado com a limpeza, por exemplo, as experiências tinham sido muito ruins com o mercado. E de fato essa profissionalização do seguimento é recente, devido à regulamentação envolvida nisso. Quando começamos a atuar as pessoas começaram a perceber que o serviço era seguro, limpo e tinha efetividade”.

A Desinsecta

A empresa atende empresas de todos os portes, comércios, indústrias, órgãos públicos e residências. Tem profissionais habilitados, credenciados nos conselhos de classe e atende toda a região centro oeste, com clientes até na região metropolitana de Belo Horizonte. Trabalha sempre com agendamentos, de forma a garantir a segurança do cliente quanto às visitas dos agentes e monitora os serviços realizados através de sistema de georreferenciamento.

Atua no combate a insetos (formigas, baratas, traças, aranhas, etc.), cupins de solo e de madeira seca e roedores (ratos de forro, camundongos e ratazanas), além de pragas específicas como carrapatos, pulgas e escorpiões.

Contato

Os canais de contato da empresa são:

Telefone: (37) 3261-5536 – Whatsapp: (37) 9 9965-5045

E-mail: [email protected] e [email protected]

Home page: www.desinsecta.com.br