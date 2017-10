Dois carros saem para Samonte no sorteio da Lagoacred

Sorteio da promoção cooperados premiados da Lagoacred

A primeira apresentação artística da noite ficou a cargo da banda de música do 7o BPM de Bom Despacho.

Eye of the Tiger, o famoso tema do filme Rock O Lutador, músicas de Oswaldo Montenegro, Roupa Novas, grupo ABBA, Beatles, entre outros, fizeram parte do repertório.

O presidente da Câmara, Edimar Nunes esteve presente. A Praça de eventos, que sedeou o sorteio, ficou lotada de associados.

O apresentador foi o locutor Graziano Silva, da rádio Veredas. Diretoria e funcionários do Sicoob Lagoacred compareceram em peso para acompanhar o evento, apesar de não poderem concorrer aos prêmios, por determinação do regulamento.

A cobertura fotográfica ficou por conta do estúdio Lindomar Rodrigues. Em cena, à espera dos novos proprietários, três motocicletas e dois automóveis, sendo um deles um Jeep Renegade.

O primeiro cupom sorteado foi em nome de Daniel Lima Chagas que ganhou um Tablet

O segundo cupom também valendo um Tablet foi em nome de Jessika Priscilla Silva, de Santo Antônio do Monte

O terceiro cupom sorteado valendo mais um Tablet foi em nome de Flávio Alves Ribeiro de Lagoa da Prata

O quarto cupom, valendo um Tablet saiu para Bianca Mayra Gomes & Cia LTDA, de LP

O quinto Tablet foi para Cristina Adriana dos Santos de LP

O sexto Tablet foi para o associado Jurandir Aparecido de Castro.

O sétimo prêmio, também um Tablet, foi para Ingrid da Silva Campos

O oitavo saiu para Uilian Aparecido Lima de Souza.

O nono foi para Marianni Carolina Amaral Alves, de LP

Finalmente o décimo Tablet saiu para Efigenia Natália de Paula Lacerda de LP

Na sequência de notebooks Dell, o primeiro ganhador foi José Helder de Andrade

O segundo foi para Efigenia Martins de Melo de LP

O terceiro notebook sorteado teve como ganhadora Adrielli Nagila Silveira de Samonte

Boavia Auto Center foi a ganhadora do quarto notebook

O quinto e último notebook foi para Maria de Fátima Moura Morais

A seguir começou o sorteio dos prêmios principais, começando pelas três motocicletas Yamaha Factor.

O primeiro ganhador foi Auto Elétrica Check Up

A segunda moto foi sorteada para Mariana Santos Amaral

A última motocicleta saiu para Dirce Angela de Souza Almeida de LP

Agora os carros. Primeiro foi a vez do Fiat Mobi. O felizardo foi de Samonte: Simone Soares Ferreira

Finalmente o grande prêmio da promoção, o Jeep Renegade no valor de oitenta mil reais saiu para o associado:

DROGARIA JOEL GONÇALVES SILVA de Santo Antônio do Monte.

Mais detalhes em breve e na edição impressa desta semana do Jornal O Papel.