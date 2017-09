Duplo homicídio no Santa Helena na manhã deste domingo

Na manhã de domingo, dia 24 de setembro, às 06 horas, a Polícia Militar de Lagoa da Prata compareceu à Av. Fernão Dias, N° 1005, onde, segundo informações, um indivíduo havia atirado contra duas pessoas. No local os policiais encontraram as vítimas de nome CESÁRIO e LEANDRO dentro de um barracão caídas com os corpos sujos de sangue e com perfurações de tiros. Acionado o SAMU, iniciou-se o socorro das vítimas com apoio dos militares.

Segundo a testemunha L. B., as vítimas CESÁRIO e LEANDRO chegaram em sua residência por volta das 05h30min da manhã e a chamaram do lado externo de sua casa. Disse ainda que logo depois, o autor, que é ex-amásio desta testemunha, chegou ao local e por motivos passionais veio a ficar com ciúmes e começou a discutir e a ameaçar as vítimas dizendo que buscaria algo para resolver aquela situação. Após alguns minutos o autor retornou armado com uma PISTOLA SEMI AUTOMÁTICA, e já desceu de seu veículo atirando contra as vítimas CESÁRIO e LEANDRO que tentaram se esconder no interior da residência da testemunha, porém, foram perseguidos e alvejados por vários disparos.

O autor já foi identificado por E. C. P., 34 ANOS, e fugiu do local em um automóvel FIAT/UNO MILLE WAY cor PRATA, placa OPK-7329. A vítima LEANDRO veio a óbito ao chegar ao hospital SÃO CARLOS, posteriormente a vítima CESÁRIO que estava em estado gravíssimo também veio a óbito. Foi acionada a perícia, que encontra-se no local dos fatos fazendo os seus trabalhos.

Segundo a PM, estão sendo realizadas diligências no intuito de realizar a captura do autor do homicídio.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do autor desse duplo homicídio pode ser passada para os telefones 181 e 190 da Polícia Militar.

Atualização enviada pela PM as 17 horas de domingo, dia 24/09:

PRISÃO DE AUTOR DE DUPLO HOMICÍDIO OCORRIDO EM LAGOA DA PRATA!!!!

A Polícia Militar de Lagoa da Prata, desde o momento que ficou sabendo do duplo homicídio ocorrido em Lagoa da Prata na manhã deste domingo, não mediu esforços para realizar a prisão do autor. De imediato o comandante do pelotão com apoio das equipes policiais militares da 107ª Cia PM, com trabalho de inteligência, conseguiu acompanhar a possível rota de fuga impetrada pelo homicida. De posse desses dados importantes foi acionado a Polícia Militar de Contagem através da Companhia Tático Móvel do 39ª BPM que juntamente com sua equipe de inteligência na tarde deste domingo realizou a prisão do indivíduo e apreendeu a arma de fogo utilizada no duplo homicídio.