Edição 1091 – Papo de Pescadô

VEM AI MAIS UM TORNEIO DE PESCA COM A MARCA PAPO DE PESCADÔ

Marque em sua agenda : 9 DE SETEMBRO DE 2017, 6:00 HORAS DA MANHÃ. Mais um torneio de pesca Esportiva ao Tucunaré. Este ano o trofeu receberá o nome de Trofeu Similiana Felipe Correia – DONA SILICA. Similiana Felipe Correia, ou somente Dona Silica, como era carinhosamente chamada por todos, “A Pescadora de Sonhos” – incansável no seu viver. Mulher encantadora, carismática, simples e completa. Veio ao mundo para brilhar. Pequena grande mulher, destemida e sensível, frágil e forte, doce, teimosa e levada. Para Dona Silica, não existia o meio termo. A mediocridade não fazia parte do seu viver. Excelente em tudo que fazia, transita por todas as artes: principalmente a pescaria. Pessoa ímpar no seu jeito de ser. Em família, foi a matriarca, provedora, sempre disposta a receber e acolher com carinho todos aqueles com quem partilhou o seu viver. Dona Silica merece essa homenagem , não pelo tempo vivido, mas pelo que ela fez no tempo que lhe foi dado. Ela foi exemplo de vida para todos, especialmente para as mulheres, muitas vezes carentes dessa liberdade feminina que valoriza, engrandece e dignifica a mulher em todos os aspectos. Pescar… pescar e… pescar pelo simples prazer de lançar a isca, fazer silêncio, esperar algo se mexer na água, e… pronto, mais um peixe, por menor que seja, é uma grande recompensa para um bom pescador, principalmente quando quem está ali é uma “jovem” senhora . Para essa pescadora, nunca existiu tempo ruim para a pescaria Coluna Papo de Pescadô/Hemerson Kenedy – Festival do Peixe 2017. TROFEU SIMILIANA FELIPE CORREIA – DONA SILICA.

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO

Atenção pescadores. As inscrições já estão abertas para o Torneio de Pesca. Apenas R$ 50,00. A taxa que você pagará será toda destinada para a APAE de Lagoa da Prata. Todo serviço de Bar também será explorado pela entidade. Participe e colabore você também. Você faz sua inscrição nas casas de pesca da cidade, na Colonia dos Pescadores, na Intercâmbio e poderá ser feita também no início do torneio. Basta chegar um pouco mais cedo. PARTICIPEM E COLABOREM. A APAE PRECISA DE VOCÊ !!!!!!!!!!!!! Trofeus e prêmios surpresa para os 5 primeiros colocados.

BARCO SERÁ SORTEADO ENTRE OS PARTICIPANTES DO TORNEIO

1 BARCO PESCADOR

Barco Apache Pescador 1

Barco com fundo plano, ideal para rios com profundidade variada. Mais resistente que modelos em alumínio. Acompanha dois remos de alumínio, possui porta copos, porta varas e espaço para caixa térmica. Tem reforço traseiro para motor de popa a combustão ou elétrico. Fácil transporte!

Características:

Comprimento: 3100 mm – Comprimento perpendicular (interno): 3020 mm – Largura (interna): 990mm – Profundidade: 412 (popa) / 398 (proa) – Boca máxima: 1145 – Lotação; três pessoas (limite de 270kg) – Peso: 45 Kg com os remos – Cor predominante: Verde

Material: Casco, barco e remos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade); barras do remo em alumínio, reforcos laterais em aço SAE 1010, reforço traseiro em madeira.

ROMARIA DOS PESCADORES

MOMENTO DE FÉ E ENCONTRO COM A MÃE APARECIDA.

Fazendo parte das festividades das comemorações do Ano Mariano e do Jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do Rio Paraíba do Sul, a Coluna Papo de Pescadô, realizou a Primeira Romaria dos Pescadores e Pescadores à Aparecida. Nossa visita à Mãe foi uma forma de retribuir a visita que Ela fez recentemente em Lagoa da Prata, através de sua imagem peregrina. Foi emocionante e fervoroso nosso encontro com a Padroeira do Brasil. Participamos da Santa Missa, muitos foram pela primeira vez conhecer o santuário Nacional, pedimos as bênção de deus pela interseção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Navegamos nas águas do Rio Paraiíba do Sul, onde tudo começou. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que nossa Primeira Romaria, foi um sucesso. Agradeço a todos pela confiança. Ao amigo Fernando Castro, sempre nos apoiando …. e minha esposa Adriane, ajudando em tudo, na Igreja, nas caravanas, nos torneios de pesca, sempre dedicada e prestativa. Obrigado. Nossa Romaria contou com 40 pagantes totalizando R$ 4.000,00. Tivemos as despesas do fretamento do ônibus, água mineral e gelo, fechando o valor arrecadado.

FOTOS DA VIAGEM INESQUECÍVEL

VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA!!!

ATÉ A PRÓXIMA, SE DEUS QUISER!