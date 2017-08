Edição 1091 – Papo de Pescadô

1ª ROMARIA DOS PESCADORES E PESCADORAS À APARECIDA

É NESTE FINAL DE SEMANA.

Tudo pronto para a Primeira Romaria dos Pescadores e Pescadoras até Aparecida – SP. Será uma viagem abençoada por Deus e Nossa Senhora. Desde já agradeço a confiança de todos os integrantes da Romaria. É a viagem mais barata de Lagoa da Prata para Aparecida : APENAS R$ 100,00. Nas próxima colunas você ficará sabendo como foi nossa Romaria. Um dos pontos de peregrinação que causam maior comoção entre os romeiros é o Porto Itaguaçu, também localizado na cidade de Aparecida, que iremos peregrinar neste domingo, dia 06 de agosto. Foi nessa altura do Rio Paraíba do Sul que os pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida no ano de 1717. Vamos navegar e conhecer a história e o local onde tudo começou!

“CAUSO” DE PESCADOR

AMIGOS TRANSFORMAM CINZA DE PESCADOR EM ISCA E PEGAM PEIXE DE 82 KG

Sabe as famosas histórias de pescador? Pois é, esta aconteceu durante uma pescaria na Tailândia. Dois pescadores ingleses honraram a promessa feita a um falecido amigo, transformando suas cinzas em isca e conseguiram capturar uma carpa de 82 kg, um dos maiores peixes desta espécie já capturados no mundo. Ron Hopper, de 64 anos, foi diagnosticado com câncer e morreu antes que ele pudesse ir para tão esperada pescaria de férias na Tailândia com seus amigos Paul Fairbrass e Cliff Dale, ambos com 65 anos. Em seu leito de morte, Ron pediu aos amigos que suas cinzas fossem levadas na viagem e fossem misturadas com a isca, para que ele participasse de alguma forma daquele momento. Lá, a mistura foi feita e chamada de ‘Ronnie Purple’. Com ela, conseguiram capturar uma Carpa Siamesa de 82 kg. Paul e Cliff passaram três horas comemorando com o peixe gigante até que a adrenalina cessasse e então o devolveram vivo ao lago. Ao devolverem o animal ao seu habitat, Paul disse: “Nós estávamos muito triste que Ron não pôde vir na viagem, porque ele estava ansioso por ela, mas ele definitivamente estava conosco quando nós pegamos este peixe”. Cliff acrescentou: “Depois que pegamos este peixe, eu olhei para o céu e disse ‘Obrigado, Ron‘. Paul, Cliff e Ron, todos da Inglaterra, foram pescar na Tailândia no ano passado e teriam planejado um retorno para este ano. Mas Ron foi diagnosticado com câncer de fígado em dezembro passado e acabou falecendo. RECORDE – A maior carpa siamesa já capturada tinha 60 kg, mas a Associação Internacional de Pesca deixou de enumerá-las há vários anos, devido ao fato de serem capturadas em águas protegidas e a pesca deste animal não ser permitida. Acredita-se ser a primeira carpa siamesa de 82 kg capturada, e foi apelidada de ‘Ronnie’, em homenagem ao pescador. Se esta foi a primeira não posso garantir, mas de fato esses três homens entraram para a história da pesca tailandesa.

DICAS ESPECIAIS PARA SEU BARCO

Dicas de como manter seu barco protegido por muito mais tempo.

Quando não estiver em uso, porém na água, procure deixar a embarcação na sombra ou com capa protetora.

Quando não estiver na água mantenha sua embarcação com o casco para cima, na sombra e coberta com capa protetora; manter a limpeza interna; não utilizar produtos químicos na limpreza, apenas sabão neutro.

PESCANDO E PRESERVANDO

NOVA AÇÃO SOCIAL DA COLUNA PAPO DE PESCADÔ E AMIGOS

A Frase, PESCANDO E PRESERVANDO, será destaque nas camisas do nosso Torneio de pesca na Praia Municipal dia 09 de setembro. Cada pescador que fizer a sua inscrição, de R$ 50,00 ( taxa esta que será repassada para a APAE de Lagoa da Prata ) ganha uma camisa confeccionada em tecido DRY FIT para maior conforto dos pescadores. Desde já eu agradeço aos amigos patrocinadores que confiam em nosso trabalho voluntário e por isso nos apoiam. E nossa ação será uma varredura na Praia Municipal. Todo lixo será recolhido nas margens e nas águas da Lagoa da Prata. Estamos contando com os pescadores e também com os fiscais que estarão presentes a mais um grande evento com a marca PAPO DE PESCADÔ/HEMERSON KENEDY,

TORNEIO DE PESCA JÁ CONTA A LIBERAÇÃO DA LICENÇA PELO IEF E APOIO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

Já solicitamos ao IEF e já fomos atendidos com a liberação da licença para a realização do grande torneio de pesca na Praia Municipal. Imediatamente tratamos de solicitar apoio da Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Cultura e Turismo, que como sempre, está nos apoiando em mais este evento. Não poderíamos deixar de solicitar e contar também com a saudosa Polícia Militar Ambiental, que sempre nos apoia, com a presença, fiscalização e atenção. O evento será beneficente. Haverá serviço de bar completo, área para acampar e muita animação e alegria entre as famílias dos pescadores. Participe. Compareça e prestigie mais um grande Torneio de Pesca na Praia dos Mineiros. Dia 09 de setembro de 2017.

VEM AI MAIS UM TORNEIO DE PESCA COM A MARCA PAPO DE PESCADÔ

Marque em sua agenda : 9 DE SETEMBRO DE 2017, 6:00 HORAS DA MANHÃ. Mais um torneio de pesca Esportiva ao Tucunaré. Este ano o trofeu receberá o nome de Trofeu Similiana Felipe Correia – DONA SILICA. Similiana Felipe Correia, ou somente Dona Silica, como era carinhosamente chamada por todos, “A Pescadora de Sonhos” – incansável no seu viver. Mulher encantadora, carismática, simples e completa. Veio ao mundo para brilhar. Pequena grande mulher, destemida e sensível, frágil e forte, doce, teimosa e levada. Para Dona Silica, não existia o meio termo. A mediocridade não fazia parte do seu viver. Excelente em tudo que fazia, transita por todas as artes: principalmente a pescaria. Pessoa ímpar no seu jeito de ser. Em família, foi a matriarca, provedora, sempre disposta a receber e acolher com carinho todos aqueles com quem partilhou o seu viver. Dona Silica merece essa homenagem , não pelo tempo vivido, mas pelo que ela fez no tempo que lhe foi dado. Ela foi exemplo de vida para todos, especialmente para as mulheres, muitas vezes carentes dessa liberdade feminina que valoriza, engrandece e dignifica a mulher em todos os aspectos. Pescar… pescar e… pescar pelo simples prazer de lançar a isca, fazer silêncio, esperar algo se mexer na água, e… pronto, mais um peixe, por menor que seja, é uma grande recompensa para um bom pescador, principalmente quando quem está ali é uma “jovem” senhora . Para essa pescadora, nunca existiu tempo ruim para a pescaria. Pois é, Dona Silica, a senhora que está no céu, saiba que a senhora foi uma “Pescadora” de tudo que a vida pôde lhe oferecer . Recebe nossa homenagem, emprestando seu nome para o Trofeu de mais um torneio de pesca da Coluna Papo de Pescadô/Hemerson Kenedy – Festival do Peixe 2017. TROFEU SIMILIANA FELIPE CORREIA – DONA SILICA.

Disse Jesus à multidão: O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso?’ Eles responderam: ‘Sim.’ Então Jesus acrescentou: ‘Assim, pois, todo mestre da Lei, que se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.’ Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali.

Para refletir. Bom fim de semana. Até a próxima, se Deus quiser !