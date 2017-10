Edição 1096 – Papo de Pescadô

CAMINHADA DA PAZ

Pela quarta vez foi realizada a Caminhada da Paz aqui em Lagoa da Prata. Centenas de pessoas participaram do evento de cunho religioso e ambientalista. Rezamos e procuramos pensar mais em nossos atos que tem prejudicado o meio ambiente. Foi uma caminhada longa, porém muito proveitosa. Gastamos quase 4 horas de prazo sob um sol forte de domingo. Água pura do SAAE para refrescar, lanches comunitários e muita animação por parte dos caminhantes da paz. Graças a Deus correu tudo bem. Nenhum incidente. Padre Joel celebrou a Santa Missa, lembrando sempre do nosso compromisso com o meio ambiente. O Padre mencionou Francisco, Santo dos Pobres e humildes, protetor dos animais e da natureza diversas vezes. Que sejamos FRANCISCOS nessa terra que Deus nos deu. Que saibamos respeitar nosso meio ambiente e nossos irmãos e irmãs. Obrigado a todos que colaboraram conosco e que participaram de mais uma caminhada da paz.

CARAVANA MAR DE MINAS – PAPO DE PESCADÔ

Pela terceira vez a Coluna Papo de Pescadô levou dezenas de pessoas para conhecer os Canyons de Furnas em Capitólio, em uma aventura emocionante e inesquecível, onde apreciamos esse paraíso artificial situado em Capitólio. Nosso passeio foi feito na Chalana capitaneada pelo Comandante Ambrósio. A partir daí, foi impossível não se encantar com o cenário, composto por cânions que chegam a 20 metros de altura, emoldurando e cercando as águas verde-esmeralda do lugar. No entanto, pelo “mar de minas” ainda é guardado grutas e cachoeiras, algumas até cartões postais, sendo parada obrigatória de todo passeio para um banho bem refrescante. Dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, Capitólio está de cara para a parte mais bonita da represa de furnas, com mais de 20 cachoeiras em sua região – Não é à-toa que ela tem o título de Rainha dos Lagos. Além de Capitólio, a área abrange outras 33 cidades ao redor do Lago de Furnas, incluindo parte do Sul e do Sudeste de Minas Gerais. Lá realmente é destino para quem curte natureza, repleta de paisagens exuberantes e que atrai aventureiros de todas as partes do Brasil. Com quatro vezes o volume da água da Baía de Guanabara no RJ, o lago de Furnas possui uma área de 5,4 mil quilômetros que equivale à metade do nosso litoral, daí o apelido de Mar de Minas. Agradeço mais uma vez a todos que confiam em nossas caravanas. Tudo feito com carinho e dedicação para proporcionar aos amigos um domingo diferente. Agradeço ao amigo Fernando Castro, sempre conosco e colaborando sempre. Minhas esposa Adriane, meu braço direito e a todos os amigos.

Ao fazer o bem não espere que as pessoas retribuam ou façam igual…. Mas, espere sim, que um dia, quando você menos esperar, o bem volte para você, pois assim é a vida….

Aqui se faz….aqui se recebe.

BOM FIM DE SEMANA. OBRIGADO A TODOS. ATÉ A PRÓXIMA, SE DEUS QUISER.