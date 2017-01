EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DA PRATA

Rua Alagoas, 878 – Bairro Santa Eugenia – Lagoa da Prata / MG

EDITAL DE 1ª. e 2ª. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DA PRATA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores rurais do município de Lagoa da Prata, inclusive colaboradores da BIOSEV S/A e demais associados, para a ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se no dia 18/01/2017, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, situado na Rua Alagoas, 878, Bairro Santa Eugenia, nesta cidade, às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 19:30 horas, em segunda convocação. ORDEM DO DIA: 1) Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 2) Elaboração e Aprovação da Pauta de Reivindicação a ser apresentada à patronal; 3) Deliberação sobre greve, inclusive o pagamento dos dias parados; 4) Deliberação sobre o percentual, forma de pagamento e repasse da taxa de fortalecimento Sindical; 5) Autorização para a diretoria do Sindicato negociar, assinar acordos ou convenções coletivas, ajuizar dissídios coletivos ou quaisquer ações de interesse da categoria; 6) Aprovação Orçamento Anual – Exercício 2017; 7) Deliberações conseqüentes. A 2ª., 3ª., 4ª., e 5ª. Ordens do dia serão votadas por escrutínio secreto.

NELSO RUFINO DE PAULA

Presidente