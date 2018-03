A educação é a base da segurança

João Carlos Leite – o Joãozinho, mostrou como São Roque de Minas mudou sua realidade, revertendo uma realidade de 40% da população em situação de miséria e êxodo juvenil para tornar-se referência estadual em modelo de educação empreendedora. (Foto: Jornal O Papel).

Esse foi o tema da palestra ministrada na quinta-feira, dia 01 de março, no auditório da Lagoacred, pelo presidente do conselho de administração da Saromcred (Cooperativa de Crédito de São Roque de Minas da rede Sicoob) e da Associação dos Produtores de Queijo Canastra de São Roque de Minas, João Carlos Leite. Ele deu seu depoimento sobre o case de sucesso do Instituto Ellos na promoção de educação empreendedora naquela região, com foco na formação de lideranças.

Joãozinho, como é conhecido, utilizou uma abordagem bem simples para contar um pouco de sua história junto à comunidade de São Roque, que via sua economia naufragar e sua população jovem migrar para outras cidades, devido à falta de oportunidades, na década de 80. Motivado pelo desejo de ver a cidade retomar o crescimento e confrontando uma grave crise econômica no município, junto com um grupo de fazendeiros e produtores de queijo, fundaram uma cooperativa de crédito como forma de suprir a necessidade de terem um banco, já que todas as instituições financeiras haviam abandonado o município.

De lá para cá, com muitos percalços e muito empreendedorismo, a cidade viu sua economia se recuperar e crescer de forma impressionante. Segundo o próprio palestrante, a média de 40% da população que se encontrava em situação de miséria mudou seu destino e hoje não existe desemprego ou pessoas em situação de risco em São Roque.

A receita foi – além de fortalecer as relações econômicas através do cooperativismo, investir na educação das crianças, preparando as futuras gerações para assumirem papel de liderança na cidade. São Roque, que na época contava com apenas quatro profissionais de nível superior, agora vê sua juventude – depois de cursar o ensino fundamental e médio nas instituições locais, formar seus profissionais nas universidades e retornar à cidade para exercerem seus ofícios.

Instituto Ellos de Educação

Mantido pela Cooperativa Educacional e pela cooperativa de crédito (Sicoob Saromcredi), a ideia surgiu pela iniciativa de cerca de vinte pais, que buscavam para os filhos um ensino diferente do modelo tradicional, focado em valores como ética e solidariedade. Os associados à cooperativa viram ali uma oportunidade de crescimento, pois a formação de profissionais capacitados era imprescindível para a evolução econômica do município. “Esta parceria surgiu para solucionar o problema da qualidade da educação e evasão de jovens em busca de melhores empregos. A ideia era formar cidadãos que permanecessem aqui para alavancar seus próprios negócios”, explicou Joãozinho.

Hoje, com dezoito anos de atuação, o Instituto Ellos tem atualmente 130 alunos entre três e 17 anos, que representam 10% dos estudantes de São Roque de Minas. O nome Ellos foi inspirado nas iniciais dos principais valores do cooperativismo – ética, liderança, liberdade, organização e solidariedade – e que são repassados aos estudantes e professores.

Neste modelo, os pais dos alunos, que são cooperados do Sicoob, contribuem com uma mensalidade equivalente a metade do valor dos custos da escola. O restante é bancado pela cooperativa através do Fates (Fundo de Assitência Técnica, Educacional e Social). São cerca de trinta educadores que trabalham de forma transversal nas disciplinas convencionais o cooperativismo e o empreendedorismo.

Feira dos Jovens Empreendedores

Em parceria com o Sebrae, o Ellos, desde 2007, promoveu a capacitação dos professores que criaram as primeiras empresas da escola, administradas pelos próprios alunos, sob a orientação do corpo docente. Os alunos foram estimulados a montar o seu próprio negócio, fazer os produtos e comercializá-los.

Em 2009, os estudantes criaram oito cooperativas. Eles estudaram conceitos, formas de trabalho, produção, estatuto e normas e, divididos em grupos, cada um ficou responsável pela administração e produção de uma cooperativa. A proposta deu tão certo, que, como um dos resultados, foi criada a Feira dos Jovens Empreendedores, abrindo espaço para a venda dos produtos feitos pelos estudantes. A iniciativa chamou a atenção da comunidade e o evento foi transformado na Semana do Empreendedor, realizada anualmente, sempre no início do mês de outubro, atraindo empresários e toda a comunidade, que, além de conhecer e comprar os produtos, participam de cursos de capacitação e oficinas sobre empreendedorismo oferecidos pelo Sebrae Minas.

Conquistas e expansão

Em 18 anos de atuação, os resultados positivos alcançados pelo Instituto Ellos são percebidos por toda a comunidade. Mais do que melhorias nas notas escolares, os avanços estão presentes, principalmente, no comportamento dos alunos. De acordo com Luciano Alves Cunha, professor de empreendedorismo, as taxas de evasão e reprovação são baixas, e um número significativo de estudantes é aprovado no vestibular de importantes universidades. “Porém, o mais importante é a evolução desses meninos e meninas em sua vida pessoal. Hoje, eles têm um grande senso de responsabilidade e de respeito, além de uma visão crítica do mundo e um grande espírito de liderança. São jovens que sabem se posicionar e não têm problemas na resolução de conflitos”, avalia.

Como fruto desse modelo de educação, em 2013, o Instituto Ellos conquistou o primeiro lugar no Prêmio Cultura Empreendedora Sebrae Minas, na categoria Ensino Médio, com o projeto Educação Cooperativista e Empreendedora.

Os educadores do município já foram levados inclusive para outros países, como a missão técnica organizada pelo Sebrae Minas em Nova Iorque e Boston, nos Estados Unidos.

Além desse reconhecimento, a metodologia de ensino adotada pelo Instituto Ellos também está servindo de modelo para outras instituições de ensino de São Roque Minas e também de municípios vizinhos. Por causa disso, o Sebrae Minas e o Sicoob Saromcredi, com o apoio da prefeitura, câmara municipal e de uma empresa do município, implementaram o projeto Cultura Empreendedora nas Instituições de Ensino em seis escolas públicas de São Roque de Minas e capacitaram 150 professores e hoje também são atendidos os municípios de Vargem Bonita, Medeiros, Pratinha, Delfinópolis, Cássia e São João Batista do Glória. “A ideia é mostrar às autoridades públicas e aos professores que é possível crescer economicamente investindo em educação. Esse modelo tem dado certo e beneficia toda a comunidade”, conta Joãozinho.

Lagoa da Prata

A vinda de Joãozinho a nossa cidade atende ao pedido de um grupo de lideranças interessadas em desenvolver no município uma iniciativa semelhante ao que foi feito em São Roque de Minas. Encabeçado pela Associação Comercial (ACE-CDL) e pelas cooperativas de crédito locais (Lagoacred e Crediprata), o movimento estuda formas de promover na educação do município a inclusão das disciplinas ligadas ao cooperativismo e empreendedorismo, como forma de estimular as crianças e jovens a se interessarem pela educação financeira e o desenvolvimento pessoal, além de preparar lideranças para desenvolverem papeis de comando na comunidade, considerando os valores éticos e solidários na condução da cidade.

Jovem cooperativista

Desenvolvido pela Lagoacred, o projeto é realizado nas escolas de Lagoa da Prata, Santo Antonio do Monte, Japaraíba e Pedra do Indaiá, onde existem unidades da cooperativa de crédito. Instrutores da entidade transmitem aos estudantes (do 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio) a filosofia do cooperativismo, teorias básicas de finanças e iniciativas de empreendedorismo, como forma de qualificar e preparar crianças e jovens para serem bem sucedidos. Cerca de 13 mil alunos já são atendidos pelo programa em mais de 40 unidades de ensino.

Fontes: Sebrae-MG, Lagoacred