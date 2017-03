Empreendedoras de Lagoa da Prata trocam experiências em encontro promovido pela Associação Comercial

Foi realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Lagoa da Prata – ACE, no dia 08 de março, no salão do Buffet Divina Gula, o evento “Mulher Empreendedora”. O encontro exclusivo para mulheres contou com a participação da palestrante Maria Flávia, professora de educação empreendedora, que apresentou a palestra “Empreendedorismo Feminino”, e contou também a presença da empresária Aline Rezende, da loja Lovelly, que contou sobre a sua trajetória de sucesso, além de um Talk Show com Maria Flávia e Angélica Melo (4 Encantos), Raquel Pizelli (Copacabana Bar) e Solange Barbosa (Divina Gula).

De acordo com a consultora comercial da ACE, Carina Dias, a iniciativa da associação visa unir os associados em torno de objetivos comuns e promover o desenvolvimento do setor, além de brindar os empreendedores com ações voltadas para o crescimento pessoal e engajamento social.

“Essa iniciativa é dessa gestão 2016-2018, os presidentes querem fazer com que os associados comecem a ter participação em todos os eventos e datas comemorativas, e de uma forma que não tenha custos para os empresários, uma vez que eles já contribuem com a associação através da contribuição estatutária. Então é como se a ACE gratificasse o associado através desses eventos. É importante para a associação comercial ter o associado perto dela e nada melhor que um evento como esse. Provavelmente teremos outros em outras datas importantes, pra que a gente possa ouvir os associados. No caso do Dia da Mulher foram as empresárias, para buscar uni-las, o que de certa forma também fortalece seus empreendimentos. Esse é o papel da associação e é isso o que a gente está tentando fazer”, disse.

DEPOIMENTOS

Entre as mulheres presentes, ouvimos alguns depoimentos a respeito da noite festiva:

O que você achou da iniciativa da Associação Comercial com esse evento?

“Olha, cada vez que mulheres se encontram pra discutir a própria condição profissional, emocional, eu acho que alguma coisa de bom acontece no mundo que a gente vive. Ainda que nem todas saiam daqui mobilizadas, se dez saírem daqui diferentes do que entraram, é certo, a gente vai ter um mundo melhor pra nós mulheres.” (Maria Flávia, palestrante do evento)

Flashes do evento