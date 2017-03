Empresa divulga nota sobre vídeo envolvendo o Matadouro Municipal de LP

A empresa responsável pela administração do Matadouro Municipal de Lagoa da Prata divulgou na tarde desta sexta-feira, 24 de março, uma nota de esclarecimento sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais. Uma reportagem da TV Record em 2013, questionava as condições sanitárias do local. A FRIGOESTE, que é responsável pelo Matadouro, esclarece o seguinte:

Carta aos Cidadãos de Lagoa da Prata / MG

A empresa Frigoeste, que administra o Matadouro Municipal através do regime de concessão realizado pela administração municipal, vem, através desta, esclarecer assunto de interesse público.

Há um vídeo contendo reportagem veiculada pela TV Record circulando nas redes sociais onde são feitas denúncias acerca do processo de abate de animais no local.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o vídeo em circulação data do ano de 2013 e portanto não retrata a situação do Matadouro atualmente. Ademais, é importante salientar que quanto às questões sanitárias e de higiene a empresa concessionária cumpre normas padronizadas e é constantemente fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além da fiscalização interna realizada em todo o processo de abate por Médica Veterinária, assegurando a qualidade de toda a carne distribuída nos açougues do município.

No que tange às questões laborais, a empresa possui um Técnico de Segurança do Trabalho contratado que presta toda a assistência, realizando visitas periódicas e orientando todos os colaboradores na preservação da saúde ocupacional.

Finalmente, resta sublinhar que a empresa vem realizando constantemente obras de adequação em todo o Matadouro buscando alinhar o mesmo aos mais rígidos padrões de qualidade.

Lagoa da Prata, 24 de março de 2017.

Renato Marinho Rodarte Oliveira

OAB/MG 151.012

O SIM – Serviço de Inspeção Municipal, na pessoa do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Zezinho Ribeiro, confirmou que o Matadouro de Lagoa da Prata recebe fiscalização contínua, atuando em conformidade com o que determina a legislação em vigor e, portanto, não oferecendo riscos à saúde dos consumidores.