Escola Craque do Futuro é uma das mais tradicionais instituições de futebol da região

Quando Walmir Franco iniciou sua trajetória nas categorias de base e fundou a Escola Craque do Futuro, em Lagoa da Prata, talvez não imaginaria que vitórias e conquistas de titulo seriam algo rotineiro nesta instituição esportiva.

Tudo começou no longínquo ano de 1995, mais precisamente no mês de janeiro de 1995. Passados 22 anos e a Craque do Futuro continua em atividade e sempre formando cidadãos e atletas para o território brasileiro. Como todo sonhador que sente que tudo se tornou realidade, Walmir Franco tem orgulho de mostrar que sua escola de futebol é um dos orgulhos da cidade de Lagoa da Prata.

“Temos atualmente 120 atletas e que treinam com uma dedicação incrível e sempre estamos na disputa de campeonatos na região e também pelo nosso Brasil”, disse Franco em tom de orgulho.

Mas quem conhece a Craque do Futuro sabe muito bem que não é exagero de Walmir. Entre algumas grandes conquistas ao longo dos anos se destacam a conquista da Copa Internacional (Brasil/Cup), que foi disputada na cidade mineira de Poços de Caldas, em 2005, na qual a Craque do Futuro levantou a taça de campeão.

Nos anos de 2012 e 2013, troféu de campeão brasileiro também está na galeria rica de taças da Craque do Futuro. Sendo que em 2012 o título foi conquistado na cidade de Rancharia/SP e em 2013, os atletas comemoraram o titulo na cidade de Guaíra/SP. Mas estas glórias são apenas algumas entre tantas outras que esta renomada “fábrica de campeões” tem em seu extenso currículo.

“Durante estes 22 anos conquistamos diversos campeonatos e torneios regionais, temos uma soma superior a 60 troféus em nossa galeria” afirmou Walmir. Neste ano a Craque do Futuro disputou a Copa da União dos Clubes do Alto São Francisco (UCASF), e como sempre ergueu a taça. “Na categoria 2006 vencemos o FACEM de Moema e chegamos ao titulo e na categoria 2004 ficamos com o vice campeonato ao sermos derrotados nos pênaltis pela forte equipe da Associação de Bom Despacho” , concluiu Walmir Franco.

Portanto, este é apenas um resumo da história de sucesso da Escola Craque do Futuro, da cidade de Lagoa da Prata, que sempre estará orgulhando o cidadão lagopratense.





Treinos e maiores informações

A Escola Craque do Futuro realiza seus treinos nos dias de terça e quinta-feira, na parte da manhã acontecem às 8 horas e na parte da tarde às 17h30. Os telefones de contatos dos responsáveis seguem abaixo:

Francisco-(37) 9-9831-4144

Daniel Marcondes-(37) 9- 9857-9040

Cicero- (37) 9- 9962-7762

Walmir Franco- (37) 9-9804-3459

Em breve

A escola Craque do Futuro irá apresentar um projeto inovador no que se refere ao futebol de campo em nossa região e entre as novidades está a nova coordenação técnica e restruturação da estrutura física.