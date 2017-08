Escola de Futebol Lanos completa 4 anos de atividade intensa

Em junho de 2013, começou a ser escrita a história de uma escola dedica ao futebol de Lagoa da Prata, e muitos capítulos seriam escritos ao longo dos anos. A Escola de Futebol Lanos disputa diversos campeonatos, e sempre tem se destacado pela disciplina e dedicação dos seus atletas. O presidente da Lanos é Aureliano Couto Lima, o ‘Tequinho’, que esbanja alegria ao se referi a este projeto audacioso,que no início parecia um sonho, e agora se tornou uma realidade. “Hoje temos uma estrutura que poucos clubes do interior consegue manter e pretendemos melhorar” , disse Tequinho.

O centro de treinamentos da Lanos é constituída com dois campos de futebol e com iluminação em ambos, e também os atletas contam com transporte próprio. Durante o primeiro semestre a Lanos esta disputando o torneio “União dos Clubes do Alto São Francisco” , que é mais conhecido como “USCAF” . A Lanos esta na disputa da semifinal da categoria 2003 e enfrentará o Afacem de Moema. Já para o segundo semestre existe a expectativa de disputar a “Copa Gol de Placa” e neste torneio que tem início programado para o final de julho e início de agosto, os garotos e adolescentes estão treinado diariamente para representar a cidade de Lagoa da Prata de forma digna. Os técnicos desta renomada escola de futebol são Arimateia (Ari), Rodrigo Santos e Mateus e que estão realizando os treinamentos em todos dias da semana. Outro diferencial da Lanos é que quando esta na disputa de um campeonato ou torneio, somente os atletas que estão treinando diariamente é que são convocados para atuar dentro das quatro linhas. “Não temos interesse em contratar jogadores de cidades vizinhas para atuarem para nossa equipe e sempre disputamos os campeonatos com nossos próprios atletas”, afirmou o presidente Tequinho. Portanto, chegou o momento dos pais conhecerem a Escola de Futebol Lanos e inscrever seu filho, e assim incentivar a praticar o esporte que ainda continua sendo a melhor prevenção contra as drogas e outros vícios.