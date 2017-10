Escola de Futebol Palestra, o sonho se tornou realidade

O sonho de infância era um dia se tornar um professor de educação física e constituir uma agremiação esportiva dedicada a crianças e adolescentes. Parece simples; mas para o jovem João Pedro Basílio Dias, este sonho se tornou um objetivo e com isto resolveu se dedicar. Em 2013 começou os estudos para se tornar um professor de educação física, e em 2015 concluiu a faculdade. Seguindo o exemplo da maioria dos garotos, João Pedro Dias e seus amigos tinham um time de futebol e que era conhecido como Palestra. Quando surgiu a oportunidade de fundar uma equipe em 2017, esta agremiação foi registrada na cidade de Lagoa da Prata, e com o nome de Escola de Futebol Palestra. Este nome foi justamente para homenagear a equipe em que João Pedro e amigos praticavam futebol em sua infância. João Pedro Dias é pós graduado em educação física e aos poucos vai conduzindo a escola de futebol Palestra para o caminho vitorioso do esporte. O amigo de infância, Breno Henrique Alves, contribuiu para formatar o escudo da escola de futebol. Atualmente, a escola de futebol Palestra tem o reconhecimento dos desportistas lagopratense, e conta com mais de 60 atletas, com idade entre 4 até 14 anos, e sempre estão em ação dentro das quatro linhas. “Atualmente disputamos torneios em cidades vizinhas e torneios internos para interagir os atletas, também realizamos ações voltadas para o desenvolvimento físico e mental dos alunos” , disse o professor João Pedro Basílio. Mas a escola Palestra não se resume em futebol, sempre tem outras atividades. “Gosto muito de realizar festas de confraternização e também piqueniques, sempre usando estes eventos para unir os alunos e assim aprimorar os ensinamentos de convivência familiar; afinal considero os integrantes da escola como se fossem membros da minha família”, afirmou o professor em tom de entusiasmo. Mas a história do Palestra esta apenas começando a ser escrita e muitos capítulos serão relatados. “O importante é que o sonho se tornou realidade e agradeço a Deus por tudo que conquistei e aos meus familiares, que sempre estiveram do meu lado” concluiu João Pedro. Portanto, chegou o momento dos desportistas conhecerem de perto a escola Palestra, que fica localizada na rua: das Vargens, bairro Gomes,no campo dos Veteranos. O telefone de contato para maiores informações é (37)9-9988-8081 ou (37)9-9115-9740.

Reconhecimento

João Pedro Basílio Dias mostra que a humildade ainda esta presente em seu caráter, e mesmo sendo um vencedor faz questão de mostrar o seu reconhecimento por algumas pessoas que sempre estiveram ao seu lado lhe apoiando. “Minha mãe Rosimar Maria Basílio ; minha avó Eloina Maria de Jesus e minha namorada Lorrayne de Oliveira são meu alicerce para continuar desenvolvendo este trabalho” , afirmou João.

2018

No ano de 2018, a escola de futebol Palestra terá grandes novidades e que serão divulgadas nesta página de esporte. Mas vale frisar que os treinos são coordenados com o maior profissionalismo e com técnicas inovadoras em se tratando de futebol. Mas para confirmar este relato, é bom o leitor conhecer de perto a escola de futebol Palestra.