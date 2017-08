Escolinha MTB Team é um motivos de orgulho para a cidade de Lagoa da Prata

Desde o ano de 2015, que a cidade de Lagoa da Prata conta com a presença da “Escolinha MTB Team” , que tem 70 ciclistas participando desta escola conceituada de nossa cidade. Na verdade, a “Escolinha MTB Team” é uma associação que envolve ciclistas para treinos e competições. O atual presidente da Team é o jovem Hilton Freitas, o ‘Hiltinho’ , que foi eleito para o mandato de 2017 até 2019, e Hiltinho acredita no sucesso desta associação. “O principal objetivo é preparar os ciclistas para às competições. Também temos como característica principal ingressar jovens ciclistas com dificuldades financeiras para praticarem este esporte que a cada ano ganha novos adeptos” , disse Hilton Freitas. O projeto que assiste ciclista que não dispõe de uma situação financeira adequada para praticar o ciclismo é conhecido como “Projeto Escolinha MTB” e que conseguiu êxito ao formar ciclistas profissionais. “Hoje temos o orgulho de afirmar que os ciclistas Vinicius Henrique e João Victor que atuam pela equipe Redstone e Laudemir Dourado que pertence a equipe TSW, são remanescentes do projeto e esperamos que outros atletas consigam o mesmo sucesso” , disse Hiltinho em tom de entusiasmo. Para participar da “Escolinha MTB Team” é só comparecer todos os dias na Praia Municipal de Lagoa da Prata, nos horários de 6 horas e 17 horas e 30 minutos, pois é nestes dois horários que acontecem os treinos de ciclismo. No momento, a Team conta com 70 ciclistas do sexo masculino e cada um destes ciclistas contribuem mensalmente com a quantia irrisória de 20 reais, para manter o “Projeto Escolinha MTB” . Maiores detalhes é só entrar na página no Facebook da “Escolinha MTB Team e você terá todos os detalhes do ciclismo dinâmico que é praticado por estes jovens de Lagoa da Prata.

Hilton Freitas é o presidente da Escolinha MTB Team

Copa Grande Sertão

Os ciclistas da “Escolinha MTB Team” estiveram presente na Copa Grande Sertão e alguns ciclistas se destacaram e entre eles o Bruno Carvalho que conquistou o primeiro lugar no percurso reduzido juvenil, Victor Felipe que foi campeão na categoria Open, Júlio Silva que ficou com o terceiro lugar na categoria sub-30 e o casal André e Ligia Mesquita que foram os melhores da categoria Mista Pró . O novo desafio dos ciclistas de Lagoa da Prata será no dia 19 de agosto e irão disputar Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB). Este evento esportivo contará com a presença de mais 1.200 ciclistas de todo continente americano e Lagoa da Prata será representada por 17 atletas do ciclismo.

Como surgiu o Mountain Bike

O Mountain Bike surgiu no final dos anos 70, quando um grupo de jovens ciclistas começou a frequentar as trilhas das montanhas da Califórnia (EUA). Eram basicamente Bikers da estrada, e começaram a buscar um novo estilo no ciclismo, uma alternativa às “magrelas” no asfalto. As trilhas e estradas de terra, mesmo de longe de serem encaradas pelos bikes speed, acabaram por conquistar estes jovens ávidos por novas emoções.