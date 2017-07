Explosão de fábrica em Samonte deixa duas vítimas fatais

Dois homens morreram em uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira. Dois galpões foram destruídos.

A fábrica fica na zona rural, a oito quilômetros da cidade, no sentido Lagoa da Prata. Segundo a Polícia Militar (PM), a explosão ocorreu por volta das 7h. As vítimas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, tinham 39 e 41 anos. Eles estavam em galpões diferentes.

Conforme a PM, em um dos espaços, os funcionários trabalhavam na manipulação de pólvora, enquanto no outro, era feita a colagem dos produtos. As duas atividades são consideradas perigosas, segundo a polícia, e o clima seco pode favorecer a esse tipo de acidente.

Os barracões foram completamente destruídos. As chamas que restaram no local foram apagadas por funcionários e policiais militares. Ainda segundo a PM, a perícia da Polícia Civil e uma equipe do Exército Brasileiro, responsável pela fiscalização de explosivos, estão a caminho do local.

Desde 2013, pelo menos 11 pessoas morreram em explosões ou incêndios em fábricas de fogos em Santo Antônio do Monte, cidade que tem tradição com os produtos.

Fonte: Uai – Estado de Minas