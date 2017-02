Família continua buscas por mulher desaparecida

A Polícia Militar recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 06, uma solicitação em sua sala de operações, tendo os militares comparecido ao Ponto de Apoio localizado no Posto do Vovô, onde o solicitante, Jonathas Gabriel Bernardes, relatou que sua esposa, Antonia Rejane Aparecida de Oliveira, de 42 anos, havia saído de sua residência, no município de Córrego Danta, por volta de oito e meia da manhã, conduzindo sua caminhonete Ford Ranger, de cor prata, placa HJI-4296, com destino a Lagoa da Prata. O último contato feito com ela ocorreu por volta de uma e meia da tarde, quando a mulher encontrava-se no prédio do INSS. Ela trajava calça jeans de cor clara, blusa estampada e calçava um par de sapatilhas.

A filha do casal, Maria Eduarda, conversou com a nossa reportagem e disse que as buscas continuam intensamente.

Quaisquer informações sobre o paradeiro de Rejane podem ser repassadas ao Disque Denúncia, através do telefone 181 ou também pelo telefone de contato fornecido pela família: (37) 99103-3795.