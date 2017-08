Festival do Peixe oferece capacitação para comerciantes

Cerca de 45 proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes e buffet estiveram na noite deste primeiro de agosto no auditório do Sicoob Crediprata (foto), onde foi ministrado pela Multicom do Brasil – através do consultor José Francisco Resende, um treinamento direcionado para estes profissionais.

No conteúdo, foram abordados o atendimento como ferramenta de lucratividade, os males da inércia no atendimento, o porquê de clientes fiéis deixarem de frequentar o estabelecimento, a importância da comunicação corporativa nos estabelecimentos ligados à gastronomia e as novas técnicas do marketing moderno como a ferramenta do PDCA – Como planejar, executar, agir e verificar.

O evento faz parte do circuito Festival do Peixe, que acontece na cidade através da Intercâmbio Audiovisual, com apoio da Prefeitura de Lagoa da Prata, Associação Comercial, Clube de Diretores Lojistas, CODEMIG e Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. Além do público de Lagoa da Prata, o evento contou também com participantes de Arcos e Bom Despacho.

“A aplicabilidade do treinamento, sua utilidade no dia a dia do funcionamento do comércio gastronômico foi aprovada por unanimidade dos participantes”, avaliou o palestrante. As questões levantadas sobre a realidade local e regional do atendimento foram esclarecidas de forma clara e objetiva.