Festival traz música, feirinha e arte para a Estação

Dia 10 de fevereiro acontece a primeira edição do “Festival Conexão Independente”, circuito de bandas autorais e independentes idealizado pelo Coletivo Nexalgum e realizado pela união de músicos, bandas e coletivos culturais do centro oeste mineiro.

O Coletivo Nexalgum é um grupo cultural que surgiu em 2012, depois de premiação da FUNARTE e Ministério da Cultura, desde então vem realizando eventos culturais e apoiando outros grupos em Lagoa da Prata e região, como o E-Cult, a ACADELP (Academia Lagopratense de Letras), Poesia no Talo! e Fundação Futura. É um grupo sem fins lucrativos e seus membros trabalham de forma voluntária, com intuito de promover e fomentar a cultura.

A primeira edição do Festival Conexão Independente será dia 10/02, às 19h, na Fundação Futura (antiga estação ferroviária), com show das bandas Miêta de Belo Horizonte e Bicho Mecânico de Asas de Lagoa da Prata. Além dos shows acontecerão exposições e feirinha com produtos independentes. A entrada é gratuita e aberta a toda população.

Se tiver algum trabalho que queira expor, uma banda que queira participar das próximas edições, algum produto para a feirinha ou mesmo alguma ideia ou sugestão, basta entrar em contato com o Coletivo Nexalgum pela página no facebook, pelo instagram (@coletivonexalgum) ou através do email: coletivonexalgum@gmail.com.