Foi um sucesso o 5° Torneio de pesca Esportiva Papo de Pescadô/Festival do Peixe

TROFEU SIMILIANA FELIPE CORREIA – DONA SILICA

A presença do sol, de alguns peixes e das pessoas que prestigiaram o evento, fez do 5º Torneio de Pesca Esportiva PAPO DE PESCADÔ/FESTIVAL DO PEIXE mais um grande sucesso. Realizado pela Coluna Papo de Pescadô e com o apoio oficial do Festival do Peixe, no dia 09 de setembro, na Praia Municipal de Lagoa da Prata o torneio proporcionou um dia para relaxar, curtir a família e encontrar com os amigos. 54 pescadores participaram do Torneio.

Foi um sábado de sol, dia lindo! O espírito de amizade e a confraternização estavam num clima muito contagiante e festivo. Não apareceram muitos peixes, mas o objetivo principal foi alcançado : Homenagear a pescadora Dona Silica e colaborar um pouco com a APAE de Lagoa da Prata. Quase R$ 3.000,00 foi arrecadado para a entidade, além do serviço de bar que também foi doado para a APAE. Todos saíram realizados com a pescaria e não foi preciso ninguém “contar história” de pescador. Diversos prêmios também foram entregues como bicicletas, molinetes, carretilhas, colete salva vidas, trofeus e caixas de cerveja. Cada pescador ganhou uma Camisa do evento. Foi sorteado também entre todos os participantes um BARCO DE ALUMÍNIO de 4 Metros da Náutica Furnas.

Quero agradecer a parceira e o apoio do festival do Peixe.

Agradeço também ao IEF, Polícia Militar do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal, todos os parceiros e patrocinadores. Aos pescadores, minha eterna gratidão pela confiança em nós depositada. Agradeço, de coração, pela doação a APAE. Minha esposa Adriane pela força de sempre. Muito Obrigado.

Valeu pessoal. Até o próximo, se Deus quiser !!!!!!!!!!

CLASSFICAÇÃO FINAL : Foram capturados e devolvidos à água 12 Peixe da espécie TUCUNARÉ –

1 : Thiago oliveira – Tucunare 48 cm

2 : Juninho – Tucunare 46 cm

3 : Dener Gomes – Tucunaré – 37,5 cm

4 : Luciano : Tucunaré – 36,5 cm

5 : Marcos Alberto Oliveira. Sorteio realizado para o Quinto lugar.

Ganhador do Barco : CLODOALDO PEDRO DA SILVA .