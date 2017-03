Foto tirada por notebook entregou localização e suspeitos

Jovens e adolescente pegos por receptação de mercadoria roubada

Por volta de duas e quinze da tarde da quarta, dia 08, a viatura da PM GRUPO TÁTICO recebeu informação de um Guarda Civil Municipal de que um dos notebooks furtados durante a madrugada em uma empresa de engenharia havia sido rastreado e a localização apontava para uma residência na rua Joaquim Pedro, próximo do nº 97. Ao ser ligado, o notebook registrou 02 fotografias das pessoas que o utilizavam, sendo uma delas identificada como G. S.D., 20 anos, e outra como sendo a namorada do mesmo, de iniciais R.R.S, 18 anos. Com base nestas informações os militares, durante diligencias, chegaram à autora R.R.S a qual relatou que havia entregado o notebook para a menor T.C.D.16 anos, irmã de G. S.D., sendo as duas presa/apreendidas e o notebook encontrado escondido em uma lixeira, na rua Vereador Dr. Antenor das Chagas Madeira. Durante diligencias um investigador da PCMG comunicou que havia feito a apreensão de 02 impressoras furtadas na mesma empresa e havia efetuado a prisão do autor G. S.D. As fotos dos autores não foram divulgadas.