Gilberto Silva entrega camisetas da promoção de Carnaval do Lagoa Flat

O ex-atleta e empresário Gilberto Silva realizou na tarde desta quinta-feira, 23, a entrega das camisetas sorteadas pela Rádio Tropical na promoção do Carnaval Lagoa Flat Hotel de Lagoa da Prata. Pelo menos dezesseis pessoas foram contempladas e, com direito a acompanhante, poderão passar um dia do carnaval no Lagoa Flat, com direito a desfrutar do restaurante e piscina na cobertura.

Segundo Gilberto Silva, é gratificante percebe o interesse das pessoas de sua terra natal em participar da promoção e conhecer seu empreendimento.

“Foi muito bacana fazer essa promoção aqui pro Lagoa Flat hotel, pra que a população participe também do nosso carnaval. A ideia de fazer esse sorteio das camisas é para que tivéssemos também pessoas que não estão hospedadas participando conosco. E foi legal fazer esse sorteio, ver a alegria das pessoas que ganharam, participaram da promoção e vieram receber a camisa que é, na verdade, o ingresso pra participar conosco, foi muito bacana”, comentou o ídolo.

O ex-atleta agradeceu o apoio da Rádio Tropical e do Jornal O PAPEL na cobertura do sorteio.

“A gente já vai estrear a extensão do hotel com o carnaval, com muito trabalho, muito serviço sendo feito (…) é legal ver a forma como as pessoas participaram, teve pessoas que ganharam de Divinópolis, São Gonçalo e me parece que houve ligações de outras cidades também. Bacana que as pessoas tiveram realmente essa vontade de participar da promoção, mas não somente participar, como você mesmo disse, mas pode estar junto da gente, as vezes por um momento, uma tarde que tenho certeza que vai ser muito agradável”, continuou.

Quanto à programação, Gilberto Silva disse que terá início às 14 horas com música ambiente, haverá a apresentação de uma banda no estacionamento, onde serão montadas algumas tendas. “Na parte da cobertura onde vai funcionar posteriormente o restaurante do hotel, teremos espaço reservado, também pra receber nossos hóspedes, convidados com DJ, com musica ambiente, um espaço onde as pessoas poderão ver Lagoa da Prata de forma diferente”, conclui.

“Aproveito para convidar as pessoas que ainda não fizeram as suas reservas, liguem aqui pra nós que estamos tendo, no momento, poucas vagas disponíveis. Estamos de portas abertas para receber os nossos hóspedes da melhor forma possível, com o melhor atendimento e poder oferecer a quem se hospedar aqui conosco tudo o que ele está buscando realmente, não só pro carnaval, mas de um serviço hoteleiro. Em breve teremos a disposição não só dos hóspedes do hotel , mas também da população, um restaurante com vista panorâmica, com piscina e eu brinco com as pessoas, com os meus amigos, que as pessoas que eu levo na cobertura pra ver o restaurante vão ver Lagoa da Prata como nunca viram, de uma forma bem diferente e não vou dar muitos detalhes até pra que as pessoas tenham a curiosidade e venham conhecer e estar conosco em cada evento”, termina.