Homem é encontrado morto com ferimentos de faca no Maria Fernanda

O corpo de um homem, aparentando ter mais de 50 anos, foi encontrado atrás da horta comunitária, no Bairro Maria Fernanda I, em Lagoa da Prata, na manhã de sábado (11/03). Uma pessoa que passava pelo local, no início da manhã, avistou o corpo caído, com sinais de perfurações e acionou a PM.

Os militares isolaram o local até a chegada da perícia. Até esta segunda-feira momento o homem ainda não havia sido identificado. Diversas pessoas estiveram na cena do crime, mas ninguém reconheceu a vítima. O local, de acordo com populares, é frequentado por usuários de drogas. Aparentemente o homem foi morto a facadas, pois ele tinha diversas perfurações pelo corpo e rosto.

O sargento Welington Teixeira dá mais detalhes do caso:

Com a colaboração de Adriano Santos – Rádio Divinal FM